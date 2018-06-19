美國不再吃香！留學生逆轉擁抱亞洲名校

北京大學已名列世界大學排名30大，其畢業生手持「歡迎報考北京大學」字板。（取自新浪微博@北京大學）

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中時電子報
/綜合報導

亞洲人的美國夢正在崩解中！近年赴美留學風潮逐步轉向，愈來愈多亞洲年輕人放棄太平洋彼岸，取得全球聞名的學位，而在亞洲範圍出國留學。川普反移民政策讓留學在美工作機會不確定，而亞洲新加坡國立大學、北京清華、北京大學已名列全球30大等優勢浮現，留學已出現不愛美國愛亞洲的現象。

美國國際教育協會（IIE）調查顯示，2017~2018年度入學的留學生人數比上年度減少約7％。而亞洲學生占美國各大學留學生2/3左右，亞洲學生減少可說是總人數減少的主因。

另一英國文化教育協會（British Council）的報告也顯示，全球留學生人數2015~2027年的年均增長率將在1.7％，比2000~2015年下降4個百分點。其最主要原因似乎在於留學生的來源國積極投資高等教育。

日經中文網報導，亞洲人赴美留學人數減少，有幾個因素帶動這股選擇亞洲留學的風潮。從英國《泰晤士高等教育》的最新世界大學排名可發現，亞洲大學的實力已獲得提升，新加坡國立大學、北京大學和清華大學名列前30名，而東京大學等日本大學也有多所進入百大。

中國政府計畫投入鉅額資金，加強頂尖大學，培育世界水平的教育機構。美國喬治敦大學副教授Stephanie Kim預測，「高等教育的新的中心地區將崛起，留學的國家和地區將更加多樣化」。以堪稱最大勢力的中國留學生為例，2016~2017年度逾35萬人赴美留學，但現在也呈放緩態勢。

越南留學生阮富棟受訪時表示，他目前就讀新加南洋理工大學博士班，「新加坡比其他東南亞國家更發達，而且離越南近，方便回家看望父母」。而在東京工業大學學習生物學的新加坡人Leo Sylvia Han Yun也稱，「對我來説，治安方面是主要的優先事項」。

川普2017年簽署總統令，加強審查面向具備專業技能的外國人的簽證。從留學生的角度來看，能否在美國就業充滿未知數，赴美留學的意願也就很難增強。

(中時電子報)

文章來源：亞洲留學新趨勢：不愛美國愛亞洲

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