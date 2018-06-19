關懷偏鄉醫療「扶輪中央壹號」牙科巡迴醫療車正式啟用

▲台中中央扶輪社斥資8萬7000美元添購的「扶輪中央壹號．牙科巡迴醫療車」，捐贈給埔基醫院做為巡迴醫療隊使用。（楊樹煌攝）

友善列印
中時
▲扶輪中央壹號．牙科巡迴醫療車今起正式啟用，直接開進偏遠部落，提供偏鄉居民及學童牙齒診療服務。（楊樹煌攝）

國際扶輪社台中中央扶輪社為關懷偏鄉醫療資源不足，發起「募集部落學童牙科巡迴醫療車」活動，並斥資高達8萬7000美元添購的「扶輪中央壹號．牙科巡迴醫療車」，今19日捐贈給埔里基督教醫院做為巡迴醫療隊使用，將直接開進偏遠部落，提供診療服務，省卻居民舟車勞頓就醫之苦，就近照顧偏鄉兒童及居民的口腔健康。

這項醫療巡迴車募資計畫是由國際扶輪3461 地區台中中央扶輪社及韓國全州中央社，聯合台中、省都、文心、市政、大同、南區、中興、惠來、豐原東區、台中港西濱、大屯及台中港東區扶輪社等12個友社共同發起，並在南投縣長林明溱重視偏鄉醫療下，促成這項跨國際的「偏鄉牙醫巡迴醫療」計劃。

捐贈活動發起人3461地區台中中央扶輪社長李茂萍表示，南投是台灣唯一不濱海縣份，是全島交通最不方便區域，尤其仁愛鄉偏鄉，醫療資源不足，有了牙科巡迴車，除每月可固定巡診，還能兼負內1所國中、17所小學達1007名 學生的牙齒保健、口腔診療及牙齒健檢。

李社長並指出，因山路崎嶇，除耗費人力與時間，車輛耗損更大，器材也因巔簸山路，折舊特別快，平均5年就需汰舊換新；埔基院長陳恒常表示，感謝中央扶輪社及各社，適時添購新牙科巡迴醫療車，讓醫療團隊能以實際行動造福偏鄉居民及學童的牙齒保健和預防宣導服務。

(中時 )

美國不再吃香！留學生逆轉擁抱亞… 官員鼓勵拒搭矮化我航空 包正豪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。