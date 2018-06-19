關懷偏鄉醫療「扶輪中央壹號」牙科巡迴醫療車正式啟用

2018年06月19日 10:09 中時 楊樹煌

▲扶輪中央壹號．牙科巡迴醫療車今起正式啟用，直接開進偏遠部落，提供偏鄉居民及學童牙齒診療服務。（楊樹煌攝）

國際扶輪社台中中央扶輪社為關懷偏鄉醫療資源不足，發起「募集部落學童牙科巡迴醫療車」活動，並斥資高達8萬7000美元添購的「扶輪中央壹號．牙科巡迴醫療車」，今19日捐贈給埔里基督教醫院做為巡迴醫療隊使用，將直接開進偏遠部落，提供診療服務，省卻居民舟車勞頓就醫之苦，就近照顧偏鄉兒童及居民的口腔健康。

這項醫療巡迴車募資計畫是由國際扶輪3461 地區台中中央扶輪社及韓國全州中央社，聯合台中、省都、文心、市政、大同、南區、中興、惠來、豐原東區、台中港西濱、大屯及台中港東區扶輪社等12個友社共同發起，並在南投縣長林明溱重視偏鄉醫療下，促成這項跨國際的「偏鄉牙醫巡迴醫療」計劃。

捐贈活動發起人3461地區台中中央扶輪社長李茂萍表示，南投是台灣唯一不濱海縣份，是全島交通最不方便區域，尤其仁愛鄉偏鄉，醫療資源不足，有了牙科巡迴車，除每月可固定巡診，還能兼負內1所國中、17所小學達1007名 學生的牙齒保健、口腔診療及牙齒健檢。

李社長並指出，因山路崎嶇，除耗費人力與時間，車輛耗損更大，器材也因巔簸山路，折舊特別快，平均5年就需汰舊換新；埔基院長陳恒常表示，感謝中央扶輪社及各社，適時添購新牙科巡迴醫療車，讓醫療團隊能以實際行動造福偏鄉居民及學童的牙齒保健和預防宣導服務。

(中時 )