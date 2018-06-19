孫大千：兩個事件 看柯文哲如何操作「棄綠保柯」求連任

2018年06月19日 10:15 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

北農總經理吳音寧上任後因年薪250萬元竟看不財報，被諷為「高薪實習生」，今年初又發生用公費買殘菜送彰化溪州等事件，被檢調單位調查，也面臨北市議員要求下台窘境。國民黨新北市長參選人侯友宜則被爆在文化大學有一棟宿舍大樓，擁有99塊門牌，遭批當「包租公」牟利。這兩個政治事件巧合都扯上台北市長柯文哲，前國民黨立委孫大千說，柯正在精心策劃著，要如何靠著操作「棄綠保柯」來成就他的連任之路。

孫大千今天在臉書指出，柯文哲的心中也許沒有「藍綠」，但是絶對不會沒有「算計」。從吳音寧和候友宜兩個政治事件中，不難發現柯文哲正在小心翼翼的進行布局。

孫大千說，柯文哲處理吳音寧的態度已經有了180度的轉變。最初市政府不願意在第一時間介入調查，清楚說明，後來各項不利的消息持續被釋出，甚至政風處會同監察人赴北農查帳，導致危機一發而不可收拾，柯文哲在中間所扮演的角色極為關鍵。然而，當蔡英文公開力挺吳音寧之後，柯文哲的立場又全面翻轉，開始用各種稀奇古怪的理由為吳音寧緩頰。

他懷疑，柯文哲與蔡英文之間是否存在著什麼樣的默契？護航吳音寧的動作，是否是為了賣蔡英文一個面子，同時，也為了日後民進黨操作「棄綠保柯」留下一些空間？

針對侯友宜的文大宿舍風波，孫大千說，為了暗助民進黨出手修理侯友宜，一方面台北市政府不斷提供不完整的資訊，擴大外界想像空間，形成輿論壓力，另一方面再藉由挺柯議員出面持續進行爆料，對侯友宜步步進逼。倘若能夠為民進黨拔掉侯友宜這顆硬釘子，必然重挫國民黨的氣勢，民進黨年底低迷的選情亦將會戲劇化的逆轉勝，柯文哲居功厥偉，到時候，民進黨中央棄保禮讓也是理所當然，無可厚非。

(中時電子報)