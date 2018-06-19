要陸退讓！川普威脅還要對6兆陸貨加徵關稅

2018年06月19日 10:07 中時電子報 蔡萱

中美貿易戰就在美國16日先對中國大陸價值500億美元的中國商品加徵25%關稅後開打，美國總統川普18日更是發出聲明，威脅將要對北京祭出新一波關稅，而且是擴大規模對價值2000億美元（約新台幣6兆元）的中國商品加稅，以報復中國對第一波加稅的回應。

美國總統川普18日晚間透過聲明，揚言要在貿易上強力回擊中國大陸，他稱如果北京實行預計在下周上路對美國加徵同等規模的關稅的話，美國將再對價值2000億美元的中國商品加徵關稅報復。

川普聲明稱，「美國必須採取進一步的措施來讓中國改變其不公平的作法，讓中國向美國開放市場，接受與美國更公平的貿易關係」。

中國商務部則是在此聲明後回應，美方對500億美元商品加徵關稅之後，又變本加厲，威脅將祭出對2000億美元商品徵稅。這種極限施壓和訛詐的做法，背離雙方多次磋商共識，也讓國際社會十分失望。如果美方失去理性、加徵關稅，中方將不得不採取數量型和質量型相結合的綜合措施，做出強有力反制。

中美貿易關係在彼此加徵一輪的關稅後更加緊張，美國先是在16日宣布將推翻過去的貿易談判結果，將對中國大陸價值500億元的商品加徵25%的關稅，而且還將醜話先說在前頭，北京若是祭出報復政策，美國將會對更大規模的中國商品加稅。

不過對此北京似乎沒在怕，幾乎是在美國宣布加徵關稅後，馬上宣布對美國產品課徵同等規模關稅報復，並且保留未來美方再加徵關稅報復的權力，還指控是美國先發動了貿易戰。

(中時電子報)