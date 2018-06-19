要陸退讓！川普威脅還要對6兆陸貨加徵關稅

川普去年訪習近平。(美聯社)

友善列印
中時電子報

中美貿易戰就在美國16日先對中國大陸價值500億美元的中國商品加徵25%關稅後開打，美國總統川普18日更是發出聲明，威脅將要對北京祭出新一波關稅，而且是擴大規模對價值2000億美元（約新台幣6兆元）的中國商品加稅，以報復中國對第一波加稅的回應。

美國總統川普18日晚間透過聲明，揚言要在貿易上強力回擊中國大陸，他稱如果北京實行預計在下周上路對美國加徵同等規模的關稅的話，美國將再對價值2000億美元的中國商品加徵關稅報復。

川普聲明稱，「美國必須採取進一步的措施來讓中國改變其不公平的作法，讓中國向美國開放市場，接受與美國更公平的貿易關係」。

中國商務部則是在此聲明後回應，美方對500億美元商品加徵關稅之後，又變本加厲，威脅將祭出對2000億美元商品徵稅。這種極限施壓和訛詐的做法，背離雙方多次磋商共識，也讓國際社會十分失望。如果美方失去理性、加徵關稅，中方將不得不採取數量型和質量型相結合的綜合措施，做出強有力反制。

中美貿易關係在彼此加徵一輪的關稅後更加緊張，美國先是在16日宣布將推翻過去的貿易談判結果，將對中國大陸價值500億元的商品加徵25%的關稅，而且還將醜話先說在前頭，北京若是祭出報復政策，美國將會對更大規模的中國商品加稅。

不過對此北京似乎沒在怕，幾乎是在美國宣布加徵關稅後，馬上宣布對美國產品課徵同等規模關稅報復，並且保留未來美方再加徵關稅報復的權力，還指控是美國先發動了貿易戰。

(中時電子報)

川普走錯「這一步」 慘遭5位第一… 建議美台軍演 美參院通過國防授…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。