川普訪英不登新航母 英媒：沒戰機怕丟臉

2018年06月19日 10:21 中時電子報 李靖棠

據英國獨立報（The Independent）報導，美國總統川普（Donald Trump）應首相梅伊（Theresa May）邀請，確定將於7月中旬出訪倫敦，除將拜訪首相官邸和面見英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）外，外界也好奇，身為長年戰略盟友的美國，川普是否會登上英國最新的航空母艦伊莉莎白號（HMS Queen Elizabeth）參觀？最新消息指出，英國政府將不會做此安排，但原因卻竟然是：甲板上仍無新戰機F-35B（F-35 Lightning II），擔心面子掛不住。

報導中提到，川普預計於7月12至13日訪問英國，但前往倫敦前，他將前行赴布魯塞爾（Brussels）參與北約（NATO）峰會；12日抵達英國後，先抵達唐寧街（Downing Street）與梅伊會談，再北上至蘇格蘭打小白球。並很可能在隔天，面見英國女王伊莉莎白二世。

從美國跨越大西洋、返抵英國國內的首4架F-35B戰機。（圖/英國皇家海軍）

但相較於執政保守黨的歡迎態度，英國在野的工黨（Labour）對川普的到訪，始終保持著高度戒心。工黨議員、影子外交大臣艾米莉·索恩伯里（Emily Thornberry）接受專訪時表示，從過往經驗判斷，她希望梅伊和英國政府，能抵擋的住川普的「霸凌」。而且她和該黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）一樣，又一次重複了對川普的評價，認為此人「糟透了！」。

美國總統川普將於7月中旬出訪英國。（圖/路透社）

繼冷戰時期建造的無敵級航母（Invincible-class）後，英國於1999年，提出新版伊麗莎白女王級航空母艦（Queen Elizabeth-class）興建計畫，是英國有史以來最大的船艦，一號艦伊麗莎白女王號已於今年正式服役，二號艦威爾斯親王號則仍在興建中，新型的航母可同時容納50架艦載機，新一代艦載機預計使用美製的F-35B戰機。

就以新服役的伊麗莎白女王號為例，耗資約31億英鎊（約1,228.7億台幣），最大容納人數約為1,450人，因經費問題捨棄核子動力，仍採用柴油引擎，最大航程可達到1萬海里。首批4架F-35B戰機，已於本月初從美國飛越大西洋，返抵英國國內基地訓練。

(中時電子報)