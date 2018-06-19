亮點！中市府在后里園區打造森林裡的市集

2018年06月19日 10:34 中時 盧金足

台中市建設爭奇鬥艷的花博展區，民眾十一月來台中看花博，還能到后里森林園區綠意盎然的森林裡逛「森林市集」！市府力邀曾參與國內外建築裝置藝術創作的「共感地景創作工作室」，打造特殊的飲食和紀念品販賣區，提供文創商品選購及餐飲服務，建設局表示，目前正一批批進行工廠加工中，屆時將到森林園區進行組裝，預計7月31日完工。

后里森林園區總面積15.18公頃，園區內保留現有自然演替的喬、灌木，更以台灣地景為主題，模擬台灣不同海拔的林相，創造生態演替花園，展現在地植物的多樣性景觀；也將展出32個國際庭園、2座大型裝置藝術及呈現生態實踐主題的「永續家園」。

建設局長黃玉霖指出，配合園區內保留的自然林相，森林園區中的市集攤販設施，設計別出心裁，不同於一般常見以量體龐大的貨櫃屋作為臨時攤位使用，「共感地景創作工作室」以獨特的輕量化設計，採用透光材料，讓光線自然透入，替設施帶來輕盈的感覺。

配置上也讓各個市集單元自然散落在樹林中，讓「森林市集」猶如具有生命力的生命市集般會呼吸，設計團隊規畫線性木棧道，引導民眾進入原始林，漫步在錯落的市集中；夜間時，市集區的燈光會打亮原始林的植被與土地，讓民眾進入到市集時，像是踏入一片漂浮在林間的區域。

黃玉霖強調，園區整體服務設施在設計採用類似手法，打通整體空間，達到通透明亮的視覺效果，民眾在參觀園區時，想要暫時休憩時，即能輕易辨認出服務設施。

建設局指出，「共感地景創作工作室」成立於2015年10月，團隊藉由創作實踐，探索身體和地景間的「共感」與建築生成的關係，成立至今參與過的活動，包括在台灣北中南各地甚至香港游擊的「城市浮洲計畫」、法國諾曼地的「後殖民計畫-交錯的凝視：台灣的風景」等，更曾受邀參加中東沙迦雙年展及巴勒斯坦美術館展覽。

(中時 )