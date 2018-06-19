MLB》國民強化後防 挖來皇家明星級「守護神」

賀雷拉告別待8年的皇家，將轉戰國民。(美聯社)

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中時電子報

國民後防戰力獲大補強！美媒報導，他們已和皇家達成協議，用3名小聯盟球員，換得皇家明星級「守護神」賀雷拉(Kelvin Herrera)，加上他們陣中原有杜立托(Sean Doolitle)、麥森(Ryan Madson)等強將，戰力更上層樓。

國民先發輪值以薛爾瑟(Max Scherzer)為首，先發自責分率3.20，全聯盟僅次太空人；後防則相對較弱，自責分率3.69排聯盟第12，表現只能算中規中矩。距離731交易截止大限還有一段時間，國民總管瑞佐(Mike Rizzo)等不及到7月，做出今年第一筆重磅交易。

28歲的賀雷拉自2006年起，一路在皇家體系磨練，2011年上大聯盟，曾於2015和2016年，入選美聯明星隊。今年他大聯盟生涯第8季，至今出賽27場，戰績1勝1敗、14救援，自責分率是相當優異的1.05，季後約滿成為自由身。

國民得到賀雷拉助拳，加上杜立托、麥森及金茲勒(Brandon Kintzler)，後防更加穩固；更珍貴的是，賀雷拉擁有22場季後賽出賽經驗，且自責分率低到只有1.26。只是賀雷拉過往擔任守護神或第8局的布局投手，該怎麼安排這4人的出場時機，成為國民一個得煩惱的點。

國民換得強力後援，也付出不小的代價，送出1投2野、共3名小聯盟球員；其中，包括評價第10的內野手古提艾瑞斯(Kelvin Gutierrez)及第11的外野手柏金斯(Blake Perkins)。國民目前落後國聯東區龍頭勇士3.5場，此時補強，無非是想縮小彼此差距，甚至一舉超前。

(中時電子報)

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