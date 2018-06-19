華山分屍案》「野居草堂」成分屍工作室？華山草原急發聲明

分屍女學員射箭教練的「野居草堂」臉書粉絲專頁已於6月18日下午2點25分關閉。(圖/翻攝自臉書)

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中時電子報
/ 綜合報導
華山大草原「120草原自治區計畫」團隊昨晚在臉書發布聲明，對受害者致上最沉痛的哀悼。(圖/翻攝自臉書)

陳姓射箭教練意圖向女學員求歡不成，竟將她分屍殺害。陳嫌在華山草原的弓箭道館「野居草堂」原本是讓學員體驗茶道、打鐵、染料的藝文場館，連網紅都曾慕名而來，現在卻成為射箭教練的「分屍工作室」，反差之大讓人不敢置信。消息曝光後，華山大草原「120草原自治區」團隊昨晚在臉書發布聲明，對受害者致上最沉痛的哀悼。

「120草原自治區」表示，自106年11月起，向台北市政府都市更新處申請使用華山大草原，公開徵選創意提案，最初的理念是重新運用都市閒置空地，並要求參與本計劃之任何提案人，必須配合遵守管理單位之規定。

「120草原自治區」發布聲明致哀。(翻攝自臉書)

「120草原自治區」指出，本案件犯罪嫌疑人，非本計畫團隊人員或主要幹部，而是透過創意提案公開徵選的自願參與者；此人當時是以「推廣傳統弓道技藝計劃」進行申請，符合推廣閒置空間活化之理念，因此開放草原空間供其設立該計劃的活動空間，名稱為「野居草堂」。

「120草原自治區」強調，5月31日舉辦免費公開座談會，座談會於當晚10點前結束，而後則進行自由交流活動，11點前進行場地清潔，在當天講座活動期間，未與犯罪嫌疑人有所接觸。而當時針對「野居草堂」的檢查與管理，由於當時尚未知悉失蹤事件，又該空間屬自主提案所設立之空間，考量此為提案參與者自行管理部分，加上當時野居草堂上鎖，為表達對其隱私尊重，並未進入檢查。

華山草原團隊表示已調閱5月31日座談會活動影像，並未發現受害人參與，他們也擴大搜尋範疇，除了華山大草原區域外，並在周遭活動路線協尋多日，同時密切與警方和家屬配合進行調查。對於此事件深表遺憾，將全力與家屬及警方配合後續相關調查。

(中時電子報)

文章來源：120草原自治區 grassroots

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