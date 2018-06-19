華山分屍》小木屋是命案第一現場？ 檢警中午驗屍確認

2018年06月19日 11:26 中時 謝明俊

駭人聽聞的北市華山大草原分屍命案，檢警將於今天〔19日〕中午在北市第二殯儀館進行剖驗，由於死者高女的遺體被嫌犯陳伯謙切成10大塊，檢警剖驗時將確定遺體屍塊的完整性，沒有遺漏任何屍塊，並且，檢警發現陳嫌刻意將高女雙手掌切下，究竟為何？檢警將藉剖驗來釐清。

嫌犯陳伯謙對死者求歡不成勒斃，陳嫌供稱屍體先藏放在野居草堂內 一只大型軍用塑膠箱，3天後再支解，但市警局鑑識人員18日對草堂進行勘驗採樣，並未找到這只塑膠箱，同時更令警方感到不解的，在現場竟然找不到任何一滴可疑血液樣本，以及可疑人體組織，警方因此對陳嫌所稱是在草堂內勒斃死者，並支解屍體一節，持保留態度，要進一步確認草堂是否真是命案第一現場。

陳嫌供稱，他是在3日深夜支解死者屍體後，騎機車沿仰德大道、陽金公路行駛載到金山焿子坪山區棄屍，警方將進一步調閱沿路監視器影帶，來印證陳嫌棄屍過程是否有假？並查明有無其它人協助棄屍。

陳嫌將高女屍體支解成10個部分，包括四肢切成八個部分，加上頭部及身體，陳嫌刻意將高女雙手掌切下，和頭部包在同一個塑膠袋，分成7袋，在焿子坪山區內沿路丟棄，範圍距離約有3、400公尺，加上現場全長滿了2公尺高的芒草，搜尋相當不易，幸好警方請來金山當地民防大隊支援，對當地環境非常熟悉，讓警方能順利在天黑前找到全部屍塊。

在搜尋屍體過程，發生一起靈異傳奇，讓在場警民大呼不可思議，警方是從上午10點左右抵達現場開始搜尋，金山民防大隊還準備了割草機及長柄鎌刀支援，根據陳嫌所供述丟棄屍體的順序和位置，至下午5點止，陸續找到其中6袋屍塊，只剩頭部一袋怎麼找都找不到，但陳嫌堅稱他指證丟棄的位置沒錯。

在場的金山民防大隊長突然想到，過去他們入山搜救迷路的登山客時，在入山處都要焚香燒冥紙祭拜一下山神及好兄弟等，但昨日進山搜屍，情急之下忘了祭拜，建議買來線香金紙祭拜，一名金山民防隊員立即下山購買，待購妥回到現場之際，在場一名刑警突然覺得身體不自主地起了雞皮疙瘩，隨後，另一名金山民防隊員大呼找到第7袋屍塊，讓現場警民大感神奇不已。

(中時 )