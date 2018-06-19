賴清德端午狂讚彰化政績 網友嗆：又有女生被分屍了你知道嗎？

2018年06月19日 11:25 中時電子報 張達智

行政院長賴清德昨到彰化觀賞龍舟賽，順道視察離岸風電等建設，大讚魏縣長和縣府團隊打造「風光大縣」的決心，更說從蔡總統、林全前院長到他本人都力挺，共核定約1000億元給彰化縣政府。不過卻有網友不爽賴院長不關心時事，只會宣揚綠色執政，留言嗆：又有女生被分屍了你知道嗎？

賴清德除了自曝中央對彰化縣「大灑幣」1000億元，更盛讚「彰化縣各項計畫都非常具體，切合彰化各地發展的需要，再加上行政團隊清廉、認真負責有效率，所以我也很放心，敬請各位鄉親支持彰化縣政府，讓魏明谷縣長領導的縣政能持續為大家服務，讓彰化的鄉親，都能以彰化縣為榮。」，大喇喇替魏明谷「助選」。

不過有網友留言嗆賴清德說「又有女生被分屍了你知道嗎？你是在裝傻還是裝睡？民進黨在（再）這麼縱容治安敗壞，再不執行死刑槍決；再不換掉邱泰三，年底的選舉選不好，賴清德辭職下台政治生命就此斷送。」

另有網友分享今天台南市因豪雨掏空地基，大同地下道陷落一個大洞，導致3機車騎士受傷的新聞，怒批「台南在民進黨長期執政下，看看，不是車站天花板砸傷人，就是道路塌陷，登革熱.....你賴先生只會作秀，剪綵，吃東西，說幹話，跟陳菊，蔡陰魂一個樣，真是一個了然的黨。」

(中時電子報)