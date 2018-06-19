龔照勝遺產風波 法院判小媽佔房產 得付原配子租金

2018年06月19日 11:33 中時 李文正

曾擔任第一屆金管會主委的龔照勝，2016年3月間與友人聚餐時心肌梗塞死亡，原配的兒子不滿小媽凌美琦佔據房產，向法院請求返還不當得利，但凌認為，房產的債務龔子也要負擔829萬。士林地院審結，認為龔子不僅不需負擔債務，小媽若要繼續住在「愛巢」，自龔死後每月支付3萬2929元給龔子。

龔照勝在2004年到2006年擔任首任金管會主委，曾被媒體拍到與時任友邦信用卡財務長凌美琦出雙入對，標題更以「地下戀情」，形容兩人手牽手漫步在內湖的街道，龔當時稱已經和元配離婚，並未說明是否與凌已經結婚，而爭產官司的房屋就是出入的「愛巢」。

龔照勝與黑松張家的千金自1987年結褵16年，育有一子，2016年3月18日與友人聚餐時，因心肌梗塞去世，死後留下內湖成功路一間小豪宅讓小媽居住，兒子自美國返國後，認為房屋是父親遺產，應該與他平分，並向法院請求返還不當得利。

凌主張，房產是兩人居住的住所，龔死後她也是公同共有人，且房屋還有向銀行貸款，短短半年時間，他清償了1659多萬元，如果龔子要將房屋當作遺產平分，也要共同負擔債務。

但龔子起訴主張，父親的遺產是他和小媽共有，在沒有詢問過他的意見下，就擅自償還部分債務，當時他人在美國，無從得知小媽已經償還1659萬的債務，也不知道父親將房子作為抵押向銀行貸款，不願負擔債務。

法官認為，債務部分是凌要和龔子一起商量，再進行償還，縱使是龔生前的債務，也不能由凌一人決定，因而不能抵消債權，龔子因此不須負擔。而且龔的遺產是龔子、小媽一人一半，判決龔死後就應該共同分產，若不搬出，依租金行情，必須負擔一半的資金給龔子，全案仍可上訴。

(中時 )