南部觀光業30年來最慘！ 7月訂房率僅1成

墾丁遊客銳減。(圖/本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

即將進入暑假，此時也是觀光業的旺季，但卻有許多旅館業者反應今年7月訂房率大退，以往在這個時候就會接到3-5成的訂單，現在就只有1-3成的訂房率，讓業者感嘆「30年來最慘的一年」。

暑假檔期通常都是觀光業者最期待的時刻，通常這個時候學生開始放暑假，家庭就會紛紛計畫出遊，因此暑假也是一年之中業者們的必爭大餅，不過據聯合報指出，一名高雄旅館業者表示，以往在這個時候7月的訂房率就會有3至5成，但現在卻只剩下1左右的訂單，雖然政府已推出振興南部觀光補助，但他也質疑政府「都已經崩盤了才弄幾帖救命要，早就來不及。」

中華民國旅館商業同業公會全國聯合理事長張榮南表示，墾丁端午住房率平均僅4成，散客幾乎都被颱風、豪雨嚇跑，這不只是飯店業有史以來最難過的端午節，還是「30年來最慘的一年」。

張榮南更指出，現在7月的旅館訂單率僅1成，擔心年改上路後情況會更慘，更直言「退休金都沒了誰還要出來玩？現在景氣這麼差，旅客為了省住宿費都參加一日遊居多，這些都是警訊」。

此外也有其他業者分析，7月訂單會銳減主因也與陸客減少有關。不過觀光局則回應，此次端午連假會這麼慘是因為天氣因素，而7月訂單減少也是因為目前消費者的訂房習慣改變，因為現在的訂房時間縮短，跟以往需要提早規劃有所差異，因此才會出現訂房率僅剩1成的情況。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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