高雄市教師職業工會、家長陳情 籲市府公幼增班

2018年06月19日 12:18 中時 李義

高雄市教師職業工會19日陪同路竹區北嶺國小附幼的家長至教育局陳情，要求教育局解決空間不足再增班，並要求比照其他五都廣設公幼。教育局回應，交通、幼教資源不足的偏遠地區優先增班，並搭配非營利幼兒園政策照顧偏鄉民眾。

北嶺附幼家長及教師表示，附幼下學期增設一班15名幼生，但空間太狹小，平均每人只能使用2平方公尺，根本不符合《幼兒園及其分班基本設施設備標準》規定的「每人2.5平方公尺」。

工會理事長董書攸表示，北嶺附幼107學年報名人數有34人，最後錄取20人，錄取率為58％。然而，全市218所公立幼兒園，今年錄取率等於或低於58％的幼兒園，至少有14個行政區100所。如果北嶺附幼可以增班，其他錄取率低於58％的14個行政區的99所幼兒園也應該增班。

工會分析，市區「中籤率」普遍低於5成，小班「中籤率」大多是「0」，這100所「錄取率等於或低於58％」的幼兒園，大多數都位於人口綢密的都會區，其中位於「原高雄市的11個行政區＋鳳山區＋仁武區」的就有74所；而這74所當中，更有46所錄取率低於5成。

今年「平均錄取率」最低的前5名行政區鳳山區、三民區、楠梓區、小港區、仁武區平均錄取率都不到5成，都屬於都會區，家長叫苦連天，為爭取入學都被迫往周邊有公幼的學校爭取錄取機會。

副理事長陳建志則痛批，新北市等五都可增設公幼200班，為何高雄不能？自家附近的37號公園明明尚可使用，卻花1千萬元整修，增加1班公幼的2名教師，薪資150萬元，哪個急迫？難道不知少子化已成為國安問題嗎？

教育局官員收下陳情書表示，偏鄉的幼教資源不足，北嶺國小附近沒有私幼，交通又不便，幼教資源匱乏，所以，優先增班；另會搭配非營利幼兒園政策，照顧偏鄉。

(中時 )