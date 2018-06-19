花博三大展區進度90％ 林佳龍：9月試營運

2018年06月19日 11:58 中時 盧金足

台中市政府挹注約4.5億元經費打造外埔園區聯外道路，全長約1.1公里，17日已通車。（盧金足攝）

2018台中世界花卉博覽會9月試營運、11月3日開幕，豐原、后里、外埔三大展區進度達90％以上，土建工程預計6月底全數完工，植栽策布展7月底前完成，進入整備階段，其中豐原葫蘆墩園區第5區土建標達100％，后里森林園區內「發現館」及「遊客中心」已完工。市長林佳龍19日在議會總質詢時表示，花博有火車頭效應，建設進度持續進行，將如期迎接9月1日花博試營運。

市議會19日進行第2屆第7次定期會市政總質詢，市議員張瀞分、李榮鴻與張廖乃綸等人關切花博工程進度、植栽進度及軟埤仔溪的水質狀況。

建設局長黃玉霖指出，目前花博外埔園區進度至98％、豐原園區92％、后里園區92％，三個園區的進度都如質如期進行中，各場館積極興建中。

其中，后里森林園區以尊重自然環境工法，現地樹木保留共生，採用可回收再利用的綠建材，打造一座能穿梭樹林、悠遊自在的森林花園，園區內「發現館」及「遊客中心」已完工，將在9月試營運。

針對植栽綠化作業，外埔園區的植栽種植進度分為兩期，第一期植栽選種以適地適種為原則，有約8成為台灣原生樹種，包括台灣海桐、台灣樹蘭、台東蘇鐵等，5月31日已完工。

第二期將種植劍蘭、文心蘭、伯利恆之星等台中在地花卉，預計9月前完成，透過不同樹種、草花景觀規畫，展現花博植物的多樣性。

議員也關切豐原葫蘆墩軟埤仔溪的水質，水利局長周廷彰表示，水利局整治軟埤仔溪首重水質改善，設置截流及現地處理設施來確保水質，湖區周圍廣植淨水植物並結合透水鋪面，將收集的雨水有效過濾、入滲與儲存，達到水資源永續利用。

環保局針對軟埤仔溪進行水質體檢，檢測報告顯示，綜合河川汙染指標（RPI）評估結果，軟埤仔溪RPI值僅1.5，為未受汙染等級，民眾可放心至葫蘆墩園區，欣賞軟埤仔溪水與綠的公園。

(中時 )