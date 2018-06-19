白冰冰泉州被認出 幽默說：90年後可能以為是范冰冰

2018年06月19日 11:40 時報周刊 林彥君

白冰冰（左）與台商會前總會長謝坤宗。

跆拳道理事長許安進許安進（左起）、白冰冰、泉州石獅巿長黃春輝。

白冰冰才忙完廣告拍攝，集發行新書《Try旺人生》，又參與網路微電影《我們的故事》客串演出後，白冰冰日前到泉州參加第12屆閩台對渡文化節，白冰冰說：「現場滿滿的人潮以及精彩表演，讓我對泉州真的有了一番不一樣的認識，活動的現場是石獅的蚶江，我打從心裡覺得石獅子復活了，難怪舞龍舞獅叫做醒獅。」

她表示，走在泉州街頭，看到有如上海新天地一般的錦show天地，「繁華酒吧街也讓我像劉姥姥進大觀園一樣，覺得非常的新鮮，尤其現在世界足球盃正在舉辦，各個酒吧裡面的電視都放映著足球賽事，陣陣的歡呼聲或唉嘆聲，讓整個泉州都活潑起來。」

雖然這是她第二次來到泉州，但她認為與4年前來的感覺完全不一樣，「看著泉州成為進步神速的城市，我想我得回家鄉繼續努力急起直追了。」白冰冰也透過經紀人表示，最近在規劃新型態的兩岸ㄧ家親的美食節目，希望更接大陸的地氣。

以前大陸曾播出電視劇《家有仙妻》跟《雙響砲》，原本以為很多人都忘了她有演出，「好多人因爲這兩部戲認識我，這次來泉州，還有人認出我來喊著『冰冰』，當下還遇到90年後的小孩子，以為是范冰冰還是李冰冰來了！」

(時報周刊)