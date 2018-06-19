廟宇文化躍時尚伸展台 媽祖、地藏王入魂

台科大一群來自美容、美髮技能競賽的選手，以台灣傳統廟宇文化為設計構想，舉辦造型美學展。（台科大提供）

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台科大多位在美容、美髮技能競賽脫穎而出的選手，合作舉辦造型美學展，他們以台灣傳統廟宇文化為設計構想，結合現代時尚元素，為台科大學生化妝做造型及髮型，同學們變身成為媽祖、地藏王等角色，展現創意及設計活力。

台科大應用科技學程的6位美容、美髮職類技優國手，合作舉辦「尊‧天命」造型美學展，將台灣傳統的廟宇神明形象加入現代時尚感，透過別出心裁的妝髮設計，在校園舉辦造型走秀，並現場示範彩妝與髮型設計。

包辦所有模特兒彩妝設計的林夏安是第43屆國際技能賽美容職類優勝，研究了不同神明的典故與形象。林夏安表示，官將首為地藏王的護法，普遍給人兇悍的印象，因此眼妝線條設計較為銳利；媽祖林默娘的彩妝則使用較多紅色系，希望打造出具台灣廟宇特色的獨一無二彩妝。

有感於傳統文化被人們遺忘，林夏安希望透過舉辦時尚秀，展現台灣廟宇文化的意涵與故事，吸引大家對傳統文化的關注。林夏安說，辦展覽有很多細節要考量，相當不容易，從開始設定主題、分配工作、定妝定髮型、展場布置，每個環節都得靠團隊合作完成，這次團隊合作的經驗是意想不到的收穫。

負責媽祖髮型設計的寧芷芸表示，媽祖是航海人的守護神，因此髮型加入海洋元素，設計如波浪般的瀏海造型，整體則採用類似夜上海的風格。此外寧芷芸更大膽嘗試結合中、西文化，在髮型側邊加入金色裝飾，象徵西方文化中的桂冠。

曾獲教育部表揚特教優質達人的吳婧瑄，負責展覽的視覺及海報設計，身為基督徒的她表示，雖然台灣廟宇文化與自己的信仰不同，但不會排斥，反而想要多了解台灣的傳統文化。

擔任媽祖角色的模特兒是台科大的陳姓同學說，為了揣摩媽祖的神韻，先前特地到台中萬和宮看媽祖神像，觀察媽祖靜謐的感覺，盡力詮釋角色；擔任地藏王的則是王莆鈞，這是他第一次有正式妝髮，更是頭一次走秀，是非常新奇的經驗。

(中時 )

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