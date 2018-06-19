檢討海線雨水下水道系統 中市提升防洪能力

台中市檢討海線地區雨水下水道系統，提升都市防洪能力。（圖／台中市府提供）

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為提升城市防洪能力，台中市政府水利局加強綜合流域治理，爭取中央前瞻基礎建設計畫經費5300萬元補助，重新檢討海線地區雨水下水道系統規劃，希望減輕淹水災害，保障市民生命財產安全。

水利局長周廷彰指出，海線地區雨水下水道系統檢討規畫面積約1萬3000公頃，同時針對雨水下水道清淤後無法順利排水、排水斷面不足、逆坡排水路等淹水原因，進行重新檢討並提出改善方案，規畫成果將做為後續工程改善執行依據。

此外，為持續解決地方淹水問題，也將針對清水、沙鹿、梧棲及龍井等海線地區淹水點進行檢討規畫。

海線地區原雨水下水道系統規畫，是前台灣省政府建設廳公共工程局於64年完成的「台中港特定區雨水及污水下水道系統規畫報告」，為因應近年來全球氣候變遷及都市快速發展伴隨地形地貌改變，部分完成雨水下水道系統的排洪能力恐無法承擔颱洪期間所帶來的雨量。

為全面提升地區防洪保護標準，水利局重新檢討海線地區雨水下水道系統規畫，強化都市內的防洪能力。其中，清水、梧棲、安良港、山腳及龍井大排已於近年陸續完成治理規畫；1975年畫設的南山截水溝，辦理重新檢討並完成都市計畫變更。

水利局強調，雨水下水道系統下游銜接市管區域排水，配合市管區域排水治理規畫成果及海線地區現行都市計畫變更調整結果，辦理雨水下水道檢討規劃有其必要性與急迫性，市府已向中央爭取前瞻計畫經費5300萬元進行檢討規畫，以期全面提升海線地區整體排洪能力。

(中時 )

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