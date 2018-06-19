《全台最速報》VAR助功 瑞典罰踢克韓

VAR助功 瑞典罰踢克韓

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎VAR助功 瑞典罰踢克韓

瑞典相隔12年再度闖進世界盃足球賽，18日首戰對決「太極虎」韓國，防守依舊強悍，完全鎖住韓國強悍的攻擊，整場只給韓國5次射門機會，最後瑞典靠著第63分鐘，隊長葛蘭克維斯特踢進12碼罰球，以1比0贏球，並列分組第1。

◎「他不會做這種事」華山分屍案 友挺兇嫌網罵翻

台北37歲射箭教練陳伯謙，涉嫌將高姓女學員殺害分屍，中正一分局18日晚間，將陳嫌依殺人罪移送台北地檢署，檢方訊後，以陳嫌涉嫌重大，且有逃亡及減證之虞，向台北地院聲請羈押獲准，但未禁見。陳嫌的友人在臉書上力挺，仍相信陳嫌不會做這種事，遭網友罵翻。

◎南市連夜大雨 傳地下道塌陷 3騎士受傷

台南市連夜雨勢不斷，19日清晨近7點上班時段，交通要道的東區林森路地下道往西方向的機車道突然傳出路基淘空，路面出現一處深度約1點5公尺的塌陷坑洞，造成3名機車騎士摔落坑洞。消防局獲報派救護車將受輕傷的2男1女送醫治療，目前現場已封鎖。

◎喝奶茶要用「對」吸管 朱立倫批中央講話不精確

環保署官員日前一席「喝珍奶改用湯匙」說法引發軒然大波，新北市長朱立倫19日在市政會議上直指是「錯誤的說法」，喝奶茶一定要用吸管，只是配合減塑或限塑政策，應改用何種環保材質吸管才對。

(中時電子報)

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