MLB》連抓3出局解危 他神救火助洋基勝國民

2018年06月19日 11:58 中時電子報 蔡銘仁

霍德(Jonathan Holder)身在洋基陣中，也許不算特別有名的球員，不過這回他成了洋基致勝功臣，洋基今(19日)與國民進行雙重賽第二戰，僅領先1分的情況下，6下陷無人出局一三壘有人危機，霍德扮演超級救火隊，上演精采救援踩住煞車，竟讓國民1分未得。

這場比賽，洋基靠著席克斯(Aaron Hicks)5上的2分炮，取得3比2領先。但先發的葛瑞(Sonny Gray)，卻在6下遇亂流，先保送安東尼阮棟(Anthony Rendon)，又讓菜鳥索托(Juan Soto)擊出安打，短時間內，就被國民攻佔到得分大門口。

洋基僅領先1分，很可能遭追平的關鍵時刻，選擇把年僅25歲的霍德推上火線，準備面對國民的第6到第8棒。霍德近況不錯，6月至今出賽6場，還未有自責分，前次失掉自責分，已經得追溯到美國時間4月21日，賽前自責分率僅2.28。

這樣的局面，國民不靠安打都能得分，不過，霍德一上場霸氣十足，先消耗12顆球，K掉雷諾茲(Mark Reynolds)；接著對決代打的丹尼莫菲(Daniel Murphy)，霍德用3個球就把他請回休息室，瞬間危機化解大半。

最後，霍德用偏低的滑球，吸引到P.塞弗瑞諾(Pedro Severino)出棒，打出游擊上方飛球出。霍德看到球被接殺，興奮的拍擊手套，替自己喝采；場邊的葛瑞更是開心不已，因為小老弟守住了危機，替他爭取到拿勝投的機會。

「退場時，我希望球隊結束半局時，至少是平手。」葛瑞明白當時的局面，直言霍德能守住危機，簡直讓人難以置信，「當他完成任務，我能感覺到休息室裡的板凳都在震動，我們知道我們將贏下這場勝利。」

侯鐸投完1局，7上被換代打退場，功成身退。洋基精彩度過危機，不過只領先1分，顯然不保險，7上隨即再發動攻勢；2出局一二壘有人時，史坦頓(Giancarlo Stanton)適時貢獻二壘打，助球隊添得第4分。

走到這步，洋基不給國民任何反撲機會，啟動「勝利方程式」；羅伯生(David Robertson)和貝騰塞斯(Dellin Betances)各投1局，完全沒讓打者上壘。洋基「守護神」查普曼(Aroldis Chapman)9下登板關門，不過又上演小劇場，保送又被敲安，讓國民進佔一二壘。

遭遇危機，查普曼穩住陣腳，K掉伊頓(Adam Eaton)取得第2個出局數，下一棒的騰納(Trea Turner)卻逮中他的偏紅中100英里火球，將球打向右外野；球飛得相當深遠，不過賈吉(Aaron Judge)一路後退到外野紅土警戒區，順利把球接進手套，替球隊守住勝果。

「我想為查普曼接到那球。」賈吉表示，那球是有難度，但當球棒打中球瞬間，他就掌握到球的落點。賈吉退到接近全壘打牆前才接到球，洋基總教練波恩(Aaron Boone)坦言，賈吉接得很棒，但他也不確定賈吉會不會撞牆，最後這段確實有些驚險，不過是場不錯的勝利。

(中時電子報)