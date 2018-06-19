民進黨中執評委同額競選 勇哥：為年底敗選不必負責鋪路？

2018年06月19日 11:58 中時 李義

民進黨中執評委同額競選在為年底黨主席不必為縣市長敗選負責鋪路嗎？勇哥對此深表憂心，指黨主席硬要「耍賴」不下台也要再選，可能是黨分裂的不幸開始吧？！

「新勇哥物語─141篇」勇哥與勇弟的對話，吐露出曾任黨主席的勇哥的憂心。

勇弟直言質疑，首度喬到同額競選，7月15日黨員代表大會連黨代表僅存的選舉權也被閹割了，這中間一定有不怕你知道的陽謀，還譏諷是「國王的新衣」。

勇哥批評，沒有黨魂的人頭黨員固不足取，沒有黨德的無魂黨員更是黨走向衰敗的幫凶！我非常關心民進黨32年來的黨務運作有無偏離政黨的民主常軌，我對民進黨愈來愈大開民主倒車更感到震驚難過與憂心忡忡！

文中感慨，勇弟：民進黨是台灣土生土長，最接近地氣的草根政黨。創黨之初的冒險犯難的大無畏精神，曾幾何時，黨員對公職候選人提名所擁有的神聖一票，已經被所謂全民調取代。

如今黨員投票選舉中執委、中評委，最後再由中執評委選出中常委、中評主委，組成權力核心的權力，卻在派系介入運作坐地分贓下，全被剝奪殆盡。

同額競選意謂著沒有競爭，只要自己投給自己一票就當選了，這是民進黨創黨32年來的第一次，完全違背民進黨民主進步的精髓，豈不啟人疑竇。

勇哥說，中執評委任期跨2018年地方選舉，與2020年總統與立委二合一選舉。事關11月24日縣市長選舉一旦重挫，黨主席應否負起政治責任辭職下臺問題，也關係到2020年總統黨內初選遊戲規則制定問題。這次中執評委首度出現同額競選，黨內人士說是「為因應選舉，黨要維持穩定結構」。過去32年，黨歷經無數次大型選舉，都不曾這樣做。

並直指問題核心就是，若年底縣市長選舉結果不理想，黨主席得不負責下台預作準備，而2020年總統黨內初選也可以喬到沒人敢挑戰敗選黨主席的尋求連任。

勇哥最後說，如果有那麼一天，為了「黨要維持穩定結構」，黨主席硬要「耍賴」不下台也要再選，可能是黨分裂的不幸開始吧？！

(中時 )