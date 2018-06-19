麥寮五金行老闆遭行刑式槍殺 兇嫌、共犯雙落網

2018年06月19日 12:06 中時 許素惠

發生於15日晚間的雲林縣麥寮鄉五金賣場老板丁定吉命案，檢警積極追查，找到凶嫌作案機車，車牌雖是變造，但已掌握具體對象，從彈道比對發現凶嫌帶雙槍犯案，接應槍手逃逸的許姓嫌犯也落網，19日上午被依有逃亡串證之虞聲押。

52歲的死者丁定吉遭埋伏了1個多小時的凶嫌當街狙擊，嫌犯共開了3槍，腿部1槍，頭部1槍是致命關鍵，而且發現凶嫌擁雙槍，一支銀色，一支黑色，警政署長陳家欽特指派刑事警察局局長蔡蒼柏到雲林縣台西分局深入了解案情，成立專案小組日夜追緝。

警方連日來擴大積極偵辦，調閱現場及周邊相關監視器，逐一清查可疑涉案車輛，找到槍手犯案機車，發現該車牌經變造過，不過也成功掌握到特定對象，並清查犯嫌可能逃亡路線，掌握犯嫌動態。

警方也在麥寮鄉轄內某出租套房中查獲許姓共犯，許嫌在凶嫌開槍殺人、騎機車逃逸到案發現場數公里外，開車接應凶嫌繼續逃跑，許嫌辯稱只負責接應，其他什麼都不知道，因有逃亡串證之虞被聲押。

由於死者投資經營五金超市、連鎖火鍋店、砂石營建等行業，政商關係良好，財力雄厚，警方從死者經商背景調查，初步研判可能與生意或工程競爭有關，才會讓事業對手萌生殺機，但真正的開槍原因及動機有待進一步調查了解，俾還原事件始末。

(中時 )