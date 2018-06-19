中市綠空鐵道打造步行及自行車騎乘綠意空間

台中市綠空鐵道結合人本環境改善，市府打造舊城區綠色公共空間。（圖／台中市府提供）

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台中市府打造綠空鐵道成為綠色步行及自行車騎乘空間「綠空鐵道」。（圖／台中市府提供）

台中鐵路高架化第一階段已完成，台中市政府規畫保留台鐵高架鐵道通車後台糖糖廠北側到刑務所間的1.6公里舊鐵道，打造成為綠色步行及自行車騎乘空間「綠空鐵道」。

市府都市發展局長王俊傑表示，位於互助街至林森路間的綠空鐵道南段目前進行土建工程中，將於今年底完工，另北段則爭取到中央前瞻基礎建設計畫經費，整合施作自台中公園雙十路、南京路的人本環境改善連結至台中火車站，預計今年規畫設計，明年度開始施作，整體工程完成後將可再造城市公共空間，同時串聯週邊景點，帶動中區再生。

都發局強調，台中是一個因鐵路而生的城市，因應都市的發展、鐵路高架化與舊城區多項建設挹注的契機，市府規劃綠空鐵道軸線計畫，保留林森路至進德路約1.6公里舊鐵道，以存舊立新的方式進行都市生活紋理的整合、文化價值的保存與記憶空間的重塑。

綠空鐵道軸線計畫分為南北兩段，其中，南段保留互助街至林森路間原本台鐵駁坎上方的舊鐵道，以立體化森林公園的概念規畫設計，於土堤上方廣植樹林及側邊駁坎綠美化，形成俯瞰城市的綠色步行空間，為缺乏公園綠地和公共空間的舊城區，新添自行車道、人行廊道和綠色花園景緻。

此外，附近還可連結到綠川、柳川等河岸景觀，以及刑務所、台中酒廠、台中州廳等重要文資據點，已於今年1月31日開工，預計今年底完工。

王俊傑指出 至於北段部分，除透過台中糖廠最北側到火車站的舊鐵道的騰空廊帶，加強設計人行及自行車系統外，都發局也與建設局整合施作自台中公園雙十路、南京路人本環境改善連結至舊火車站，再銜接至台糖湖濱生態公園，透過步道系統與北側空橋設置，串連糖廠與綠廊，已爭取到中央前瞻計畫核定規劃設計經費3000萬元，預計今年進行規畫設計，明年可開始施作、2020年完工。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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