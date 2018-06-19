川普建立太空軍 地位還在陸戰隊之上

美國總統川普宣示建立太空軍，他強調美國不止存在於太空，還要擁有。(圖/任務與目的)

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中時電子報

美國總統川普簽訂了幾項行政命令，一項是太空交通管理政策(space traffic management policy)，第二項是指示美國國防部要建立太空軍(Space force)，而且太空軍的位階還在陸戰隊(marine)和海岸警衛隊(Coast Guard)之上，與陸軍、海軍、空軍是平等的。

太空網(space.com)報導，川普是在重新復立的國家太空評議會(National Space Council)的第三次成立典禮(第1次在1958年成立，1976年裁撤；第2次是1989年成立，1992年裁撤)，副總統彭斯擔任主席，並由白宮官員與情報部門主導，著重專太空的安全影響。

美國拍賣網站已經出現太空軍的汗衫，幽了川普一默。(圖/teepublic)

川普在開幕致詞時表示：「美國的角色就是探索新的視野，馴服新的邊界。在太空領域裡，光是存在是不夠的，我們還必須主導，這樣才能捍衛美國，這是國家安全問題。」

講完這個開場白後，他就指示五角大廈要成立第六軍種，也就是太空部隊，其地位與陸海空軍平等，在陸戰隊與海岸警備隊之上。

然而美國空軍空軍感到疑惑，因為在此之前，美國的軍用太空設備是空軍在負責的，現在他們是要將這方面的工作拆分出去嗎？相關的問題已提交給國防部長辦公室，現在還沒有答案。

未來主義(futurism)也提出了問題：

美國空軍與NASA都有太空事務，為什麼不是提撥更多的預算由他們執行?

美國是簽署「禁止太空軍事化條約」的105個國家之一。那麼，這是否意味著美國將要脫離世界主流意識呢？

禁止太空軍事化條約的全稱是「各國探索與利用月球及其他天體的外太空活動原則條約」，於1967年簽訂，包括當時的蘇聯也有簽訂。

(中時電子報)

文章來源：Trump Orders Space Force for 'American Dominance,' Signs Space-Traffic Policy

文章來源：The US May Soon Have The World’s First Space Force

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