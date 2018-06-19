拒搭「中國台灣」航空實質影響 外交部竟無法回答

2018年06月19日 12:11 中時 陳建瑜

《金融時報》昨報導引述國安會秘書長李大維的話語解讀，政府將鼓勵民眾拒搭稱「中國台灣」的航空公司。對於若民眾自主拒搭，會影響多少航班？外交部發言人李憲章卻說，未收到民航局相關資料，就影響多少數量及百分比是非常精算的問題，他無法回答。

不過，李憲章強調，從李大維所說的字裡行間並未提到「拒搭」，但他不方便進一步的詮釋，僅強調尊重國人自主性選擇。

李憲章指出，這是一個自由開放的市場，尊重民眾選擇，但同樣道理，我方也呼籲中國尊重自由市場機制，不能採用「非關稅或非貿易障礙」的手法，以打壓台灣為名，挫傷國際貿易自由原則，我方對此表示深切遺憾。

就全日空及日航選擇在中國及香港網頁更名，而非日本官方網站，李憲章坦言，對於2家日航展現適度彈性，我方尊重，也注意到2家日航做「區隔（方式）處理」，但「我們還是非常不滿意」。

李憲章指出，「絕大多數（航空空司）還是維持適當的對我稱謂」，但他無法提供具體數字；他強調，有些國際企業還是有更名或矮化的做法，政府會採取相關的後續因應，包含法律面處理，目前都在諮詢及規劃當中，該做都會做。

對於「法律面」處理，李憲章說，就是從國際自由貿易角度切入，目前仍法律諮詢研議中，這也需要有具體個案，才能採取必要作為。

至於採取作為的時間點是否在7月底後，李憲章強調，對象、進行方式等相關法律面，都還在研議評估中，只要時間成熟我們會採取最符合國家利益的方式，來提起國際訴訟，但「沒有特定時間點」。

就國籍航空華航及長榮是否遭到陸方施壓？李憲章表示，華航及長榮經營對岸航線是其商業行為，目前為止並未聽到兩家反應被更名的情況。

有媒體詢問政府公務人員是否採取拒搭措施？李憲章說，歷年來外交部在公出、赴任、公務回國甚至私人度假回台，同仁都以國營航空公司為最優先考量，除支持國營航空外，國籍航空本身提供的服務也非常好。

(中時 )