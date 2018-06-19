月內3起分屍案有跡象？學者：我們依然活在「不自由」的社會

台北市驚傳分屍命案，在華山藝文中心附近授課的37歲陳姓射箭教練，求歡被拒，竟將高姓女子掐死分屍，警方在華山大草原上的野居草堂拉起封鎖線。（本報系資料照/劉宗龍攝）

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中時電子報

回顧過去不到1個月時間，傳出3起冷血駭人的情殺分屍社會事件，引發大眾擔憂。對此，東吳大學社會學系專任教師張君玫指出，正是因為不相信性別二元論，反而控制人對待自我和他者的方式，換言之，「我們實際上依然生活在這樣的性別結構中，並因此不自由」。

她分析，不到1個月的時間，數名女子因分手、抵抗性侵等因素遭分屍，從結構性問題來看，有一種帶有「高度攻擊性」的陽剛特質潛在社會價質中，卻往往被美化成男性的粗獷魅力，突顯出社會的性別位階。

張君玫表示，擁有上述價值觀的男性，尤其不尊重女人，不尊重小孩，不尊重任何不像他們那麼男人的人。她質疑，為何不能接受拒絕？為什麼認為面前這個女人就是隸屬於自己？為什麼認為自己有權利去對一個女人做任何事情？這是一種對人的不尊重？

張君玫認為，從現況社會來說，尊重是具有位階性，且往往和性別特質的位階互相重疊；如同當探討男人和女人議題時，並不是因為人群相信性別的二元論，反之，正是因為不相信性別二元論，導致這種結構依然控制人性，進而影響個體對待自我和他者的方式。

張君玫指出，目前社會依然存在上述的性別結構中，並不自由；她強調，只要性別特質的結構依然建立在獨尊主流陽剛特質的位階上，不僅女人和其他性少數需要解放，男人更需要解放，尤其是從強大陽剛特質的迷思中解放。

(中時電子報)

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