蘭園主人馬天官用心育出蘭花新品種

花蓮縣秀朗蘭園主人馬天官培育出石斛蘭新品種。（范振和攝）

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中時
范振和
花蓮縣秀朗蘭園主人馬天官培育出石斛蘭新品種，他置放在夏日檀花牆上，供民眾欣賞。（范振和攝）

「這面牆傳出淡淡蘭花香，你聞到了嗎？」花蓮縣秀朗蘭園主人馬天官為了營造一面花牆，用足10年功力，不少人「聞香下馬」，就為了一睹花牆美色。

馬天官總是不厭其煩地向遊客解說，他從2008年6月24日育種交配至今，從瓶苗、出瓶、中小苗到成株開花，整整10年功夫優選出來的個體花株，呈現在一面花牆上，供民眾品頭論足。

馬天官表示，第一代他採用質佳的石斛蘭parishii派律希氏，植株粗壯、花朵密集，交配anosmum卓花石斛，登錄為Nestor，花是粉紅色系，花莖自然下垂，每串花8、90公分，有濃濃香氣。

後來，他考量到炎炎夏日的天候問題，第二代相隔5年，他用Nestor與parishii再交配，登錄為Keans Baby，採粉白花系走向，不僅比上一代更矮壯，同時花朵更密集，挺立而不下垂，淡雅清香，被美稱為「清秀佳人」。

馬天官種花40年，酷愛育種，育出新品種數以百計，包括蝴蝶蘭、拖鞋蘭、石斛蘭、嘉德利雅蘭等，不一而足，他對育出的新品種石斛蘭，抱著很大的希望，表示「清秀佳人」淡雅，擺放桌上觀賞，花期長達半個月，同時，容易栽培，比一般蘭花耐高溫，可望提供愛蘭人士另項美麗的選擇。

(中時 )

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