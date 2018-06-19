巧合！停業時機點有玄機 排氨工廠恐挨罰千萬元

宜蘭縣環保局查獲一家涉嫌排放氨水的歇業工廠，由於查獲日剛好是流放毒物罪修正施行首日，業者恐面臨千萬元罰金。（宜蘭縣環保局提供）

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宜蘭縣代理縣長陳金德指出，流放毒物罪的修正與當初的日月光廢水汙染事件有關。（李忠一攝）

宜蘭縣一家已歇業的工廠涉嫌排放氨水，造成下游魚群死亡，宜蘭縣環保局6月15日查獲排放的工廠與操作人員，但巧合的是，當天正是流放毒物罪修正施行首日，這條被代理縣長陳金德稱作「日月光條款」的修正條文，恐讓排放氨水的業者重罰1000萬元。

宜蘭縣環保局長周錫福今天（19日）在縣務會議指出，6月8日接獲通報，羅東鎮十六分圳有大量死魚，直到15日共計清理多達1500公斤的魚屍，並發現水圳的酸鹼值接近10，15日查獲已歇業、從事水產加工的立祥發公司涉排氨水。

周錫福表示，依據水汙法可處3萬元到300萬元罰鍰，但刑法190條之一的流放毒物罪修正條文經總統6月13日公告，生效日是6月15日，就是本案查獲違規行為的當天，依據修正後的條文可處5年以下徒刑，1000萬元以下罰金，甚至可處7年以下徒刑、1500萬元以下罰金，因查獲當日剛好是生效日期，該案是宜蘭第一件，也是全國第一件。

宜蘭縣代理縣長陳金德表示，日月光廢水汙染事件後，大家普遍覺得刑法190條之一「對於防杜工廠排放有害物質，幾乎毫無功能。」所以立法院才修正，經總統公布施行，以後偷排就有刑責。他認為，將對有功人員敘獎，也要違規工廠不要低估環保局稽查的決心與能力。

(中時 )

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