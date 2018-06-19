川普揚言課新關稅 大陸商務部：將強力反制

2018年06月19日 12:22 中時 楊家鑫

美國總統川普於當地時間18日恫言對總值2000億美元（約合6兆新台幣）的大陸商品加徵10％的關稅，稱是為了反擊大陸對價值500億美元的美國產品徵稅。對此，大陸商務部19日回應稱，美方這種極限施壓和訛詐的做法，背離雙方多次磋商共識，也令國際社會十分失望。如果美方失去理性、出台清單，中方將不得不採取綜合措施，做出強有力反制。

路透社報導稱，中美貿易戰火加劇，美國總統川普於當地時間18日恫言對總值2000億美元的大陸商品加徵10％關稅。川普在一份聲明中說，他已指示美國貿易代表制定要被徵稅的中國商品清單，此舉是為了反擊中國對價值500億美元的美國產品徵稅。

事實上，川普上週五宣佈對500億美元的大陸商品加徵25%關稅後，大陸迅速反擊，也公佈對價值500億美元的美國產品加徵25%關稅的清單。

報導稱，川普說，若中國拒絕改變其貿易行為，並堅持對美國產品加徵關稅，美國將在完成有關法律程式後，對這些中國產品加徵關稅。

對此，大陸商務部新聞發言人19日表示，美方在推出500億美元徵稅清單之後，又變本加厲，威脅將制定2000億美元徵稅清單。這種極限施壓和訛詐的做法，背離雙方多次磋商共識，也令國際社會十分失望。如果美方失去理性、出台清單，中方將不得不採取數量型和品質型相結合的綜合措施，做出強有力反制。

發言人強調，美方發起貿易戰，違背市場規律，不符合當今世界發展潮流，傷害中美兩國人民和企業利益，傷害全世界人民利益。中方的應對既是為了維護和捍衛國家和人民利益，也是維護和捍衛自由貿易體制，維護和捍衛人類共同利益。

他表示，無論外界環境如何變化，中方都將按照既定節奏，堅持以人民為中心，堅定推進改革開放，堅定推進經濟高品質發展，加快建設現代經濟體系。

(中時 )