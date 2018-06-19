江宜樺：蔡政府能源政策不切實際 2025應保留15％核能

2018年06月19日 12:33 中時 張理國

中央大學管理講座教授梁啟源報告指出全球31核電國家在福島事件後僅德國、台灣決定廢核（資料來源從國際能源趨勢 評台灣能源轉型政策）

蔡政府堅持非核家園，前行政院長江宜樺今天批評，蔡政府能源政策「不切實際」，在台灣目前能源結構及替代能源發展成熟度的現實條件下，如果2025不能做到核電歸零，應該考慮核三廠延役或啟動已完工的核四廠。江宜樺所屬長風基金會也建議2025年最適發電配比中，應保留15%核能。

長風基金會舉行「台灣能源記者會」，基金會研究指出，2025年最適發電配比應以燃煤30%、燃氣40%、核能15%及再生能源15%為目標；蔡政府版發電配比將使得電價成本2025年累計漲幅高達45%(3.80元/度)，GDP下降1.31%、就業人數減少8.3萬人、消費者物價上揚1.30%；蔡政府版規劃2025年以後天然氣發電占5成，產生能源過度集中風險，一旦供應、運輸或儲存生變，將造成國家能源危機；蔡政府版以政治決定在2025年倉促廢核，屆時替代能源無法及時供應，將造成缺電及空氣污染加劇之嚴重後果。

長風基金會能源政策研究小組召集人杜紫軍也說，2025非核家園無法達成，將來勢必發生缺電及空氣汙染問題，將造成後續投資減少及電價上漲，對國家經濟影響非常大，這樣的作法十分不明智。

中央大學管理講座教授梁啟源則說，在日本福島事件後，各國核能政策發展中，日本2011年核能佔29%，到2030年佔比是20%到22%，日本也不是0核國家，要明定廢核時程的，原來有4個國家，包括德國、瑞士、比利時及台灣，其中瑞士改變主意不再廢核、比利時原定2015核電除役，但目前已經延役，目前全球31個核電國家中，只有德國跟台灣要廢核。目前還沒有核電廠，正打算興建的有18個國家，其中印尼跟泰國仍要興建，但時程延後、義大利則是放棄興建核電廠。

梁啟源並說，德國2000年決定廢核政策，當年核電比重29.7%，但經過17年，到2017年時德國核電還佔13%比重，而台灣2016年的12%到2025年就要降到0，挑戰會有多大可想而知。

(中時 )