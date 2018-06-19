民進黨職同額競選 新勇哥物語質疑：黨主席不為年底敗選負責鋪路？

2018年06月19日 12:31 中時 曾薏蘋

民進黨這次中執評委同額競選，前總統陳水扁在最新「新勇哥物語」內容質疑，「7月15日黨代表大會連黨代表僅存的選舉權也被閹割了，一定有陽謀」；並反問，這是在為年底黨主席不必為縣市長敗選負責鋪路嗎？黨主席硬要「耍賴」不下台也要再選，可能是黨分裂的不幸開始吧？！

勇哥還指出，黨員不是黨領導階層的利用工具。沒有黨魂的人頭黨員固不足取，沒有黨德的無魂黨員更是黨走向衰敗的幫凶！他對民進黨愈來愈大開民主倒車更感到震驚難過與憂心忡忡！

內容指出，勇弟詢問勇哥，報載民進黨中執委應選30人，中評委應選11人，竟然首度喬到同額競選，7月15日黨員代表大會連黨代表僅存的選舉權也被閹割了。曾幾何時，黨員對公職候選人提名所擁有的神聖一票，已經被所謂全民調取代。黨員票選黨代表，黨代表投票選舉中執委、中評委，最後再由中執評委選出中常委、中評主委，組成權力核心。

勇弟說，如今黨代表票選中執評委的權力卻在派系介入運作坐地分贓下，全被剝奪殆盡。同額競選意謂著沒有競爭，只要自己投給自己一票就當選了，這是民進黨創黨32年來的第一次，完全違背民進黨民主進步的精髓，豈不啟人疑竇！？

勇哥指出，這屆中執評委任期跨2018年地方選舉，與2020年總統與立委二合一選舉。事關11月24日縣市長選舉一旦重挫，黨主席應否負起政治責任辭職下臺問題，也關係到2020年總統黨內初選遊戲規則制定問題。這次中執評委首度出現同額競選，黨內人士說是「為因應選舉，黨要維持穩定結構」。過去32年，黨歷經無數次大型選舉，都不曾這樣做。

勇弟認為，所謂因應選舉，可能是為了年底縣市長選舉結果不理想，黨主席得不負責下台預作準備！？而2020年總統黨內初選也可以喬到沒人敢挑戰敗選黨主席的尋求連任？！

勇哥表示，如果有那麼一天，為了「黨要維持穩定結構」，黨主席硬要「耍賴」不下台也要再選，可能是黨分裂的不幸開始吧？！

(中時 )