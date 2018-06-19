訪日新4大打卡聖地 外國人瘋體驗「昭和懷舊」

2018年06月19日 12:45 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

迎接2020年東京奧運到來，日本政府滿心期待能再創經濟榮景，因為50年前也就是昭和時代，日本第一次進入高成長盛世，換句話說，日本想再複製一個昭和時代，而這個屬於昭和時代的特殊氣味，此刻正受到外國觀光客追捧。日本作家青樹明子指出，現在訪日出現新打卡聖地，而它們共同的特色就是體驗昭和懷舊氛圍。

大量外國觀光客湧入日本，不論東京的新宿、淺草宿、銀座秋葉原或大阪新堀江等地，經常可看見外國訪客的身影，他們手拿著地圖或靠手機地圖，尋找即將前往的方位，而有一些人已從知名景點悄悄轉向「四大昭和懷舊」地點。

日本作家青樹明子在《日經中文網》撰文指出，東京有4個看似不起眼的地點，「新橋鐵路橋下」、「擊球練習中心」、「殺陣體驗」、「大阪的超市」意外出現許多國外新訪客。這些地方為何受到歡迎？青樹明子解釋，日本昭和時代指的是1926年至1989年，昭和天皇在位的時期。正如電影《三丁目的夕陽》在日本熱映所反映情景，在日本人之間，回顧和懷念昭和成為一股熱潮。但是，外國遊客竟然也在追捧保留至今的「昭和」事物，這點還是令她感到意外。

首先是東京的「新橋（shinbashi）」，那是一處大小企業聚集的地區。在東京主要城市輕軌之一的JR的鐵路橋下，正是這類居酒屋的集中地。在半個多世紀裏，這裡成為工薪族的聖地。受歡迎的理由是價廉卻美味。

據説，外國遊客喜歡半世紀前就有的典型居酒屋菜品，闢如烤雞肉串、炸海苔魚竹輪等，而炸火腿片竟然能被外國人喜歡，這點簡直難以想像。

第二個昭和懷舊「擊球練習中心」。日本人和棒球（日語稱野球）存在無法割斷的關係。少年棒球、高中棒球、社會人棒球、職業棒球、業餘棒球……在人生的所有舞臺、社會的各種場面，都會有棒球登場。

雖然只是擊打機器發射出來的球，但能在短時間裏享受打球的快樂，有助於緩解壓力，而這種能體驗打出一記本壘打時的簡單快樂，曾在昭和時代的日本廣受歡迎。在淺草寺附近的擊球練習中心，據説每天有近100名外國遊客到訪。

受到外國遊客歡迎的第三個昭和懷舊是「殺陣體驗」。所謂「殺陣」是指日本的歷史性舞臺劇、電影等表演武打場面時，演員所擺出的各種招式或演技，其中受歡迎的是角色扮演。

日本的「武士」和「忍者」在全世界受到歡迎。外國人扮成武士實際表演打鬥場面等，還可以親口挑戰一下「等一等！」、「我要你的命！」等日語臺詞。據説，此前歐美遊客約占8成，最近以香港和台灣為中心的大華人圈遊客似乎也在增加。

第4個昭和懷舊的場所是大阪的超市，而外國人必訪的是「玉出超市」。據説這家超市的特徵是，商品都非常便宜，但布局極為招搖。

它有名的是「1日圓促銷」。早上9點～晚上7點，只要購物滿1000日圓（約合新台幣272元）以上，其中1件商品即可享受1日圓（約0.27元）的價格。其中，受遊客歡迎的是便當類。烤牛肉便當168日圓（約合人民幣45.7元），炸豬排便當328日圓（約89.3元）……這簡直是半個世紀前的昭和中期的價錢。

經濟泡沫破裂後，日本人懷念高速增長時代的氣氛高漲。昭和後半期（前半因為經歷戰爭，屬於令人厭惡的記憶）是日本走向復興的時代。在體驗型的赴日本旅遊成為主流的背景下，親自嘗試一下昭和懷舊，應該是個不錯的點子。

(中時電子報)