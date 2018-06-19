金正恩三訪大陸 說明「川金會」並尋求支持

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繼美國國務卿蓬佩奧訪北京後，大陸央視19日證實，北韓領導人金正恩19日至20日對大陸進行訪問，這將是繼3月、5月之後，金正恩的第三度訪陸。日本共同社引述消息人士稱，金正恩將與大陸國家主席習近平舉行首腦會談，就「川金會」結果進行說明，並爭取中國對每個無核化行動都獲得回報的「階段性措施」的支持。

大陸央視19日證實，「6月19日至20日，朝鮮勞動黨委員長、朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長金正恩對中國進行訪問。」這是金正恩繼3月底訪問北京，5月又前往大連與習近平會談後，第三度訪問大陸。

日本共同社引述外交消息人士披露，金正恩將與大陸國家主席習近平舉行首腦會談，就12日的美朝「川金會」結果進行說明，磋商今後的應對。這次是金正恩與習近平短期內進行的第三次會晤，金正恩或意在彰顯與後盾中國的關係密切，以便有利地推進與美國的談判。

報導稱，美朝首腦會談上，北韓承諾將實現完全無核化，美國則承諾提供安全保障，但關於解除制裁，美方堅持在實現完全無核化後實施的立場。預計金正恩將在與習近平的會談仲介紹今後的無核化推進方式，希望再次爭取中國對每個無核化行動都獲得回報的「階段性措施」的支持。

報導指出，北京方面在金正恩赴新加坡出席美朝首腦會談時提供往返包機等，展現出積極參與美朝無核化談判的姿態。美國國務卿蓬佩奧等出席的美朝高官磋商預計最快於本週舉行，習近平或向金正恩表明中方立場。

美朝首腦會談後，蓬佩奧也於14日訪問北京，在與習近平及大陸國務委員兼外交部長王毅的會談中通報了美朝會談的結果。美朝高層接連訪問北京，也象徵著北京在朝鮮半島局勢的巨大影響力。

(中時 )

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