反空汙公投提案卡關 國民黨團批中選會刻意刁難

2018年06月19日 12:38 中時 楊佳穎

多位國民黨籍立委向中選會提出反空汙相關公投提案，歷經2個多月尚未核准通過，恐趕不上9月完成第二階段連署，並進入年底公投投票。對此，國民黨立法院黨團19日舉行召開記者會，痛批中選會違法對公投提案進行實質審查，過程中還充滿「藍綠眼」，刻意刁難、一卡再卡，已失去中立性，淪為政治打手。

黨團總召林德福指出，盧秀燕在4月3日提出「你是否同意以平均每年至少降低1%之方式逐年降低火力發電廠發電量？」公投案，而空汙是全台問題，關係到民生、健康，但像這樣的重要民生公投案，至今78天尚未通過。

林德福進一步說，民進黨推動的動物保護法增訂專章、以台灣為全名申請參加所有國際運動賽事等公投提案，耗費時間最短14天、最長47天，反觀國民黨推動的降低火力發電量、核食相關公投案至今經歷最少56天、最多78天，都尚未通過審查。

盧秀燕則說，從公投法修正以來，自己的提案是史上最被刁難、審查最久的案子，至今78天還沒能通過，原因就是案子要送到環保署副署長詹順貴的桌上，「他還沒看過、批准同意，所以我的案子要被刁難」。

盧秀燕接著說，這個案子完全符合新的公投法所需形式要件，但提案至今沒下文，還要舉行聽證會、對內容百般挑惕，根本變相實質審查。她也諷，廢除鳥籠公投後，「現在來了個太上皇公投」，人民提的案子，內容還要經過行政機關審查，「若這樣為何還要公投？」且從此案可見民進黨政府根本是在打假球，「根本不反空汙」。

(中時 )