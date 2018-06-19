林佳龍直播 引領民眾體驗松竹站雙鐵無縫轉乘

2018年06月19日 12:40 中時 盧金足

從高空俯瞰台中市北屯捷運G4與台鐵站連通道。（空拍圖／台中市府提供）

台中市長林佳龍19日透過臉書直播，與交通局長王義川帶領民眾走訪松竹站。（盧金足翻攝）

台中鐵路高架化2016年10月第一階段通車，第二階段新建的5座通勤車站，分別為栗林、頭家厝、松竹、精武及五權站，預計10月底通車，其中台鐵松竹、大慶站將分別與台中捷運綠線G4、G13站共站轉乘，市長林佳龍19日透過臉書直播，與交通局長王義川帶領民眾走訪松竹站，未來結合烏日高鐵站，台中串連起軌道小內環，配合市府打造Mr. B&B複合式交通運輸系統，讓民眾無縫轉乘。

林佳龍、王義川上午透過網路鏡頭帶大家實際體驗，從台中鐵路高架化後即將啟用的松竹車站，通過連通道走到捷運綠線G4站。

「不論長輩、小孩、身障朋友或是大件行李的旅客，不用上上下下就可以在站內直接作轉乘！」林佳龍表示，連通道約30公尺長，5公尺寬、4公尺高，未來人潮都會在此聚集。

林佳龍強調，連接雙鐵共構的松竹站，大慶站、以及三鐵共構的烏日高鐵站，讓台中串連起軌道小內環，在共站中轉乘相當方便，交通以此為骨幹，配合市府打造Mr. B&B（Metro捷運、Rail鐵路、Bus公車、Bike自行車）複合式交通運輸系統，台中軌道時代的來臨，就從今年底開始。

王義川指出，台中鐵路高架化全長21.7公里，共設10站，豐原、潭子、太原、台中、大慶站5座既有車站已於105年10月通車，第二階段新增栗林、頭家厝、松竹、精武及五權站等5座車站，預計10月底通車。

王義川表示，台鐵松竹、大慶站將分別與台中捷運綠線G4、G13站共站轉乘，其中松竹站將是豐原、潭子進入市區非常重要轉運站，以到達市府為例，目前民眾須搭乘火車到台中火車站，再轉乘公車至市府約21分鐘，以後到松竹站即可轉乘到市府約8分鐘，轉乘高鐵站也非常方便。

市府進一步規畫十字軸線接駁巴士，台鐵高架化後10個車站配合垂直公車路線，以車站為核心，左右10分鐘路程規劃公車，落實Mr. B&B，民眾可方便轉乘自行車、捷運、公車等。

對於捷運綠線進度，王義川強調，目前進度達77％，穩定往前推進，今日也是松竹站首次曝光，地理上為北屯南來北往中心，以其為核心的生活機能將會逐漸發展。

(中時 )