指考「試場分配表」公布 國文科只考選擇題

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中時

今年大學指考7月1日至3日舉行，總計有5萬700餘人應考，各考（分）區「試場分配表」與詳細地點今天已在大考中心網站公布，考生可上網查詢。今年指考的變革是國文科只考選擇題，沒有非選擇題。

大考中心指出，各考（分）區開放試場供考生查看之時間，以各該考（分）區開始考試之前一天下午2時至4 時為原則；47個分區學校中，39個分區於7月1日開始考試，於6月30 日下午開放查看；另有8個分區於7月2日開始考試，故於7月1日下午開放查看。

大考中心指出，考試前會寄發考試通知，取消製發准考證，為利於考生查找試場，仍請考生於考試當日攜帶考試通知。若於考試前毀損或遺失考試通知，可自行至大考中心網站「107 指考試務專區」查覽或列印。

考生入場應試時必須攜帶有效證件之一應試，以避免因違規而被扣減成績。簡章規定之有效證件為以下5種：國民身分證正本、附有照片

健保卡正本、居留證正本、護照正本、駕駛執照正本。學生證、無照片健保卡、證件影本，都是無效證件。

大考中心提醒考生，考試時最常見的違規為攜帶手機或穿戴式裝置（如小米手環、運動手錶等）入場，致違規扣分。

大考中心表示，今年指考國文科依教育部104 年4月27日所核定107學年度起適用之「大學多元入學方案」，全卷皆為選擇題。因此，自 今年指考開始，國文、公民與社會2科全為選擇題，其餘各科目均有選擇題及非選擇題。

(中時 )

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