受人福報就要還 退休公務員捐復康巴士

2018年06月19日 12:49 中時 吳岳修

去年退休的前移民署專員蔡履俊，感念父母生病時就醫不便，靠著復康巴士協助送醫解決問題，蔡員一家三代都是公務員，家境不算富有，全家人仍決議捐贈一輛175萬元的復康巴士給新北市府，19日由市長朱立倫代表受贈，讚揚蔡員「默默行善，令人敬佩！」

蔡履俊的父親蔡厚勳，曾任台北縣警察局刑事課長，蔡員受父親影響考上航警局，30年來派駐桃園機場查驗出入境證件，改隸移民署後服務至去年退休，蔡員兒子也被父親及爺爺影響，同樣考進移民署派駐桃園機場服務，一家三代都是公務員。

蔡履俊說，母親晚年中風，要到醫院就醫搭計程車很不方便，父親90多高齡時生了場大病幸好，包括他自己去年腳部開刀，都曾使用過復康巴士，很感謝復康巴士便民接送就醫的功能。

蔡履俊也說，雖然他家境普通，近年來政府又大砍年金，但他與家人協議後，認為過去受人恩德，現在有能力也要回報，因此決議節儉點退休金，也要捐贈一部雙乘坐位的復康巴士，讓所有需求者叫車時能多一個機會。

朱立倫表示，雙乘坐位的復康巴士一輛要175萬元，蔡先生一家只是樸實的公務員，最近又因年金改革，退休金減少，但全家人仍願意捐出復康巴士，來幫助需要者，「默默行善、推己及人，著實令人敬佩！」市府一定會善用這部復康巴士。

(中時 )