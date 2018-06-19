澎湖海運停航2天 機場暴增2000多人候補

2018年06月19日 12:57 中時 陳可文

天候持續不佳，澎湖海運斷航2天，19日澎湖機場候補人潮頓時暴增2000多人，現場混亂比前一天更嚴重，澎湖縣政府緊急協調加班機疏運，但杯水車薪，恐難消耗連日滯留的6000多名遊客。

全台大雷雨、澎湖籠罩烏雲陰雨，受到熱帶性低氣壓及外圍環流影響，澎湖海象惡劣，最大風浪高達10級，海運航班全數停擺，迄今已停航2天，打亂了澎湖所有對外交通。

端午節連續假期超過6000多人遊客滯留澎湖，18日收假日最後一天澎湖機場湧入近400人候補機位，縣府設立聯合候補櫃檯啟動緊急輸運機制，直至深夜11時30分許才順利載運候補遊客。

縣府調查統計，華信、立榮、遠航航空公司共計加開班機5架次、10航班，疏運了479人；空軍也緊急調度Ｃ130運輸機4架次，協助運送280人，終於順利度過第1天窘境。

詎料，第2天19日澎湖交通情況更惡化，海運船班仍然停開，原本所有滯留的遊客全數衝往機場候補機位，凌晨4時許機場航廈大門還沒開，現場就擠滿等候補位的旅客，一下子小小候機室塞爆2000多人潮，就連席地而坐都找不到位置。

縣府旅遊處積極協商民航局及各家航空公司增開加班機緊急因應，無奈上午時刻只有立榮航空增加1班次11時10分從馬公飛往台北，載送70人，其餘既定正常航班都僅僅補位1、2人。

至於協調軍機調度，礙於屏東機場上午大雷雨，基於安全考量暫時無法支援協助，軍方仍隨時待命中。

(中時 )