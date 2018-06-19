MLB》老柯隆摘生涯第244勝 破高懸43年紀錄

2018年06月19日 12:57 中時電子報 蔡銘仁

45歲老柯隆(Bartolo Colon)堅持留在球場，其中一個目標，就是想挑戰多明尼加籍投手在大聯盟最多勝紀錄，如今他真的做到了！柯隆今(19日)率遊騎兵對戰皇家，繳6局失3分優質好投，隊友也給他多達6分奧援，終場遊騎兵6比3贏球，柯隆進帳生涯第244勝，破高懸43年聯盟紀錄。

今年以前，大聯盟史上最多勝的多明尼加籍投手，是前明星球員馬利喬(Juan Marichal)的243勝，自他1975年創紀錄後，無人能及；柯隆截至今天賽前已平紀錄，再1勝將締新猷。柯隆挑戰大成就，遊騎兵比賽前段用火力相挺，靠秋信守陽春炮領頭，兩度發動攻勢豪取5分。

手握領先優勢，柯隆也投得不輕鬆；3下和4下，兩度遇上亂流，共被打5支安打、失掉3分。接著到5下，柯隆一開始就被梅瑞菲德(Whit Merrifield)敲安，雖靠牽制把他解決，但又保送下一棒的戈登(Alex Gordon)，再連挨2支安打，陷入滿壘危機。

這時皇家打線輪到5棒H.多希爾(Hunter Dozier)，皇家不靠安打也能得分，但柯隆及時回穩，用拿手的二縫線速球，製造游擊滾地球，讓遊騎兵內野策動「6-4-3」雙殺守備，驚險度過難關，同時也取得挑戰紀錄的勝投資格。

柯隆用90球投完6局退場，遊騎兵推出「勝利組」牛棚守成，3名投手輪番上陣，讓皇家打者連壘包都上不去，順利守住勝果。柯隆生涯第244勝入袋，正式成為大聯盟最多勝多明尼加籍投手，本季出賽15場、13場先發，戰績4勝4敗，自責分率4.91。

(中時電子報)