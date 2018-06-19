缺藥不報最高罰30萬 食藥署公佈294項必「藥」清單

2018年06月19日 13:10 中時 倪浩倫

為了避免民眾健康因「缺藥」而受到影響，衛福部食藥署在參考世衛WHO、以及國內實際狀況後，今公告294項「必要藥品清單」，藥商在可預期的情況下，若發現某藥品無法繼續製造、輸入時，必須提前6個月通報，不可預期情況則需1個月內通報，違者最高開罰30萬元，食藥署也會立刻尋找替代藥物，或採專案製造或進口來因應。

食藥署在2016年底，首次公告311項必要藥品清單，包括各種必要的麻醉劑、抗癌藥、血液藥物等等，2年下來，食藥署在參考世衛WHO，並請專家評估國內用藥情況後，今二度公告新版本，新版本共計新增8項，以及刪除25項，最終清單從311項修改為294項。

食藥署簡任技正陳可欣說，新增8項藥品中，有3項屬於抗感染的抗生素，3項為和降血壓、貧血有關的血液用藥，1項為破傷風疫苗，1項為治療包括橫紋肌溶解症的電解質平衡藥物。

陳可欣強調，必要清單之所以會有進有出，是考慮到有些清單以外的藥品，在近年才陸續拿到藥證，此外，也有一些原列於清單內的藥品，廠商因故不再製造或進口了，所以才會做出修正。

食藥署公告的294項必要藥品，藥商在可預期的情況下，若發現某藥品無法繼續製造、輸入時，必須提前6個月通報，但若像是發生天災等不可預期的狀況，導致製造和輸入出問題，則必須在該「不可預期的狀況」發生後的1個月內，通報食藥署。一旦違反規定，食藥署會先公佈藥廠或進口商名稱，若為累犯、或情節重大者，則會依《藥事法》開罰6~30萬元。

陳可欣說，只要發現有缺藥問題，食藥署第一時間會召集專家開會，討論是否有替代藥品可用，若沒有，便會啟動專案進口或專案製造計畫，確保國人用藥權益。

(中時 )