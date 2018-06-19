對抗波音 空巴擬推「超長版」A321XLR客機

空中巴士新款A321LR型客機，即將於年底投入服役。（圖/Airbus官網）

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中時電子報

據路透社（Reuters）報導，作為當前窄體客機的主流，空中巴士集團（Airbus）在A320系列獲得極大成功，為持續擴大在客機戰場的優勢，並與最大勁敵波音（Boeing）對抗，空巴決定研發A321XLR型，也就是其延長航程版本，試圖瓜分波音787（787 Dreamliner）強勁的市占率。

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報導中指出，新款的A321XLR客機，將以年底投入服役的A321LR「加長型」客機為基礎，進行飛行距離和燃油運載量的升級，載客量也維持於200至270名之間，分析機構透露，若成功推出，未來20年內將為空巴帶來數千億美元的收入。

從2010年在既有基礎上改良發展，形成目前新的A320neo系列，除了大幅降低油耗和排出的廢氣量，當前在天空上服役的型號有三：A319neo、A320neo和A321neo。三種客機載客量約在160至240人之間，目前已接下近5千架的訂單，成為區域型航空的新興首選。這幾款區域航線飛機，能替公司省油、並拉長飛航距離，更能開發新的航線。

對於媒體的報導，空巴官方不願回應和表態。而A321的新計畫，空巴總裁福禮（Guillaume Faury）表示，「空巴需要不一樣的方案，並且持續著眼於未來快速的變化。」

(中時電子報)

文章來源：Exclusive: Airbus weighs new long-range A321 version in Boeing challenge

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