老鷹嘉年華23日登場　基隆化身滿滿大平台

2018年06月19日 13:12 中時 張穎齊

「基隆海洋老鷹嘉年華」記者會今（19）日在文化中心廣場前舉行，市長林右昌（中）邀請民眾23日一同參與。（張穎齊攝）

森巴辣媽乘坐在老鷹戰車上。（張穎齊攝）

媽祖巨偶。（張穎齊攝）

土地公與文武財神巨偶。（張穎齊攝）

老鷹巨偶。（張穎齊攝）

暴龍巨偶。（張穎齊攝）

壯漢老鷹巨偶。（張穎齊攝）

裸女巨偶。（張穎齊攝）

金髮碧眼的外國正妹也一同參與老鷹嘉年華。（張穎齊攝）

邁入第8年的「基隆海洋老鷹嘉年華」將在23日隆重登場！基隆市政府今（19）日在文化中心廣場前舉行記者會，現場有社區手創的各式「巨偶」，以及舞藝精湛的森巴女郎、原民勇士，場面熱內非凡，市長林右昌在致詞時表示，將把整個城市變成劇場，讓所有人看到基隆人的美麗、活力與魅力。

基隆海洋老鷹嘉年華將從海洋廣場出發，繞行港西街圓環─忠一路─孝二路─忠二路─仁三路─愛三路─仁二路─忠一路─海洋廣場（終點），全長約1.26公里，活動時間從下午4時至6時，會進行封街交通管制。

林右昌表示，今年連續第3年封街擴大舉辦活動，是基隆最具代表性的城市嘉年華，23日將會把整座基隆市變成劇場舞台，大家歡樂地展現熱情、藝術與文化，讓基隆藝術與文化向下扎根，歡迎各界一同參與，行銷基隆。

基隆市文化局表示，今年參與的社區從海洋元素、生態特色、原民文化及地方信仰出發，運用竹子及紙等材料製作老鷹、大地女神、文武財神、媽祖等遊行道具以及搭配遊行的服裝，值得一提的是，原有老鷹主題花車將拆除改裝，將以全新面貌出現在市民面前，社區居民也化身Maker，用心製作每一件道具。

基隆海洋老鷹嘉年華自2011年開始舉行，由大壯觀願景發展協會所發起的社區踩街活動轉型為城市特色節慶，並邀集6個社區、5個演藝團體及國中小幼兒園共襄盛舉，手創的獨特道具、舞藝精湛的森巴女郎及活力滿滿的表演團隊，緊抓住民眾目光。

市府指出，基隆海洋老鷹嘉年華遊行活動將在23日下午4時準時出發，用節奏強烈的森巴鼓聲引爆基隆的夏日魅力，參加完遊行後，晚間7時西三碼頭倉庫旁將由紙風車劇團演出「武松打虎」，歡迎大小朋友群聚港邊，一起看戲。

(中時 )