促成標靶治療成功運用 美三位學者獲唐獎

2018年06月19日 13:36 旺報 李侑珊

唐獎第三屆生技醫藥獎得主：布萊恩•德魯克爾(Brian Druker)。 （唐獎教育基金會提供）

唐獎第三屆生技醫藥獎得主：東尼•杭特(Tony Hunter) 。（唐獎基金會提供）

唐獎第三屆生技醫藥獎得主：約翰•曼德森(John Mendelsohn) 。（唐獎基金會提供）

2018年唐獎生技醫藥獎今（19）日揭曉，由3名美國知名學者，分別是：東尼•杭特（Tony Hunter）、布萊恩•德魯克爾（Brian J. Druker）及約翰•曼德森（John Mendelsohn）共同獲得，表彰其發現蛋白質酪胺酸之磷酸化，並發現酪胺酸激酶為致癌基因，促成癌症標靶治療在臨床上成功應用。

見長於癌症學、生物化學的杭特，擔任美國加州大學聖地牙哥分校藥學系兼任教授，出生於英國，為全球首位發現酪胺酸可被磷酸化的科學家，因其發現致癌基因Src是一個酪胺酸激酶（TK），此開拓性的發現使他成為整個酪胺酸激酶抑制劑（Tyrosine kinase inhibitor, TKI）研究領域的鼻祖。TKI是標靶治療之原型，對於癌症治療貢獻卓越。

杭特在研究證實，癌細胞負責訊息傳遞的蛋白質上，酪胺酸被大量磷酸化（tyrosine phosphorylation），顯示這個機制與癌細胞的瘋狂生長息息相關，而他與同事巴特•薛弗頓（Bart Sefton），共同開發出抗磷酸酪胺酸的抗體，此機制成功研發出標靶藥物，對現今標靶治療功不可沒。

另一名獲獎學者為德魯克爾，其擔任美國奧勒岡健康與科學大學（OHSU）奈特癌症研究所所長；透過研究，他成功將imatinib（商品名：基利克Gleevec®）有效運用治療慢性骨髓性白血病，把原本必須進行骨髓移植的疾病，變成每天吞口服藥就有機會能治好的疾病。Gleevec®的出現，使患者存活率從50%提高至90%，被譽為21世紀最成功的癌症標靶治療藥物，並於2006年列為台灣健保給付藥物。

同樣獲頒本屆唐獎生物醫學獎的曼德森，則是美國MD安德森癌症中心前任校長。曼德森與團隊進行臨床前研究，進而開發抗EGFR的抗體cetuximab（商品名：爾必得舒Erbitux®）。他不遺於力推動臨床試驗，最終獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）核准用於大腸癌與頭頸癌的治療。

台大醫學系教授楊泮池、中研院院士龔行健及張文昌受邀出席發布會；楊泮池表示，癌症治療在2000年進入分水嶺，2000年前，大部分治療癌症採取化學治療，但這是一種「非選擇性的治療方式」，而在2000年後，癌症開始可以使用標靶藥物，並且在臨床治療上，大多可精準使用，能有效將癌細胞「鎖住」，透過臨床經驗發現，標靶治療對9成病人有效，因此成為癌症病人存活下來的啟動引擎，在癌症治療上是很大的突破。

張文昌則說，3名學者之所以能獲獎，其中一項重要原因，則在於開發出藥物，代表擁有很好的科學研究基礎。

(旺報 )