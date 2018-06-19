高雄經香港飛雅加達 華航7月開航

中華航空。（華航提供）

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中華航空宣布7月1日起開航高雄經香港飛往雅加達航線，以波音737-800客機天天飛航。為慶祝開航，華航推出優惠促銷，經濟艙來回機票未稅價9500元起，商務艙2萬1000元起。

目前華航的印尼航點包括雅加達、泗水、峇里島等地，總計每周飛航28班。雅加達航點方面，華航現在有「台北－香港－雅加達」以及「台北－雅加達」2種選擇，7月起將變成「高雄－香港－雅加達」以及「台北－雅加達」。

華航表示，印尼人口眾多、與台灣經貿往來密切，相當看好印尼市場，台北－雅加達直飛航班自2017年12月改為A350新機飛航，也與天合聯盟盟航印尼航空合作共掛班號，延伸飛往印尼日惹市、三寶瓏、班達楠榜、坤甸、棉蘭、巴里巴板、北乾巴魯及錫江等城市；今年5月起新增峇里島至澳洲伯斯聯營航班，航網布局更為綿密，瞄準印尼旅客來台灣中轉歐美商機。

根據民航局統計資料，2018年前4月東南亞市場運量及運能持續成長12.4％及9％，而國際航空運輸協會（IATA）6月發布2018年市場預估報告，亦進一步調升亞太市場運能與運量成長率，顯示東南亞航運市場仍具發展潛力。

華航目前飛航15個東南亞航點，今年度台北－曼谷、高雄－曼谷、台北－檳城等陸續增班，加上7月起新增高雄－香港－雅加達航線，總計東南亞每周飛航167班。

華航強調，公司長期耕耘南台灣市場，每周113個航班由高雄及台南出發前往東南亞、東北亞及兩岸等重要城市，包括香港、曼谷、馬尼拉、新加坡、雅加達、大阪、東京、札幌、熊本、琉球、首爾、上海、杭州、深圳、廈門、北京、長沙、重慶等18個航點；華航與華信總航班數占國內南出市場約3成，居領先地位。

(中時 )

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