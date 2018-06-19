報考破2000錄取率5％ 基市國小幼教甄選30日登場

2018年06月19日 13:35 中時 張穎齊

基隆市國小及幼兒園教師甄選筆試將於30日登場，此次開缺名額達115名，報名人數總計2215名，錄取率為5％，由於教師相對許多工作薪資來得保障又優渥，競爭可說是相當激烈。（基隆市教育處提供）

基隆市政府教育處宣布，今年基隆市國小及幼兒園教師甄選報名人數破2000，筆試將於30日登場，這次開缺名額達115名，報名人數總計2215名，錄取率為5％，值得一提的是此次還有博士來報考，競爭相當激烈。

經濟不景氣，低薪的氣息瀰漫全國，教師薪資相對卻顯得優渥，使得公立國小、幼兒園教師職缺搶破頭，且考上正式教師資格後，學士學位者起薪3萬6000元、碩士則是4萬4000元起跳，每年也都會提敘調薪，條件十分誘人，因此基隆市今年報名考生中，還出現博士學歷前來報考。

教育處指出，今年招考國小及幼兒園教師，開缺115名，甄選報名人數2215人，錄取率5％，初試將錄取345人。各類別報名人數分別為國小一般類教師785名、國小英語專長教師102名、國小專任輔導教師93名、國小特教身心障礙類教師383名、國小特教資優類教師77名、學前特殊教育教師58名、幼兒園教師717名。

另外，據報考資料顯示，此次報考男生有294人、女生1921人；報名學歷博士1人、碩士401人、學士1808人、專科4人；考生中年紀最長為62歲，最年輕則是23歲。

教育處表示，此次新聘教師甄選筆試於30日舉行，將通過錄取名額的3倍，共計約345名進入複試，7月9日複試報名，7月14日進行口試及教學演示，並於7月20日公告最後錄取名單，歡迎踴躍應考。

教育處補充，基隆市近幾年的教學環境逐年提升，除了推廣「班班數位化」，建置校園高速網路，更新教室內的電視及電腦設備，並且將全數建置創客教室，讓教師及學生都享有最完善的教學與學習環境，歡迎全國最優秀的教師們一同投入基隆市完善且先進的教育環境。

(中時 )