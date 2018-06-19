新竹市府前夏日水樂園23日沁涼登場

2018年06月19日 13:39 中時 徐養齡

新竹市府前噴水廣場將於23日再次開放。（徐養齡翻攝）

氣溫節節攀升，新竹市為讓廣大市民「沁涼一夏」，將於23日再次開放市府前噴水廣場，民眾來玩水順便打卡，還送精美小禮，噴水廣場每天定時開放，周末加碼「5小時不間斷」，讓親子一次玩個痛快。

新竹市政府前廣場過去除部分活動需求，使用率普遍不高，市長林智堅上任後大力活化，打造叫好又叫座的噴水池廣場，每年夏天吸引可觀人潮，盛況不輸知名戲水遊樂區。

隨著暑假愈來愈近，氣溫也直直飆升，市府決定再次開放噴水設施，23日下午3點舉行「市府廣場FUM暑假」，現場將準備免費的水槍供民眾租借，另有遮陽傘及桌椅，讓親子參與更方便。

此外，活動當天於現場指定看板打卡，還可獲贈限量精美防水禮物袋1份，禮物包含龍舟毛巾、限量超Q扇子、新竹生活雜誌、鉛筆組等，市府準備200份，送完為止。

市府表示，噴水廣場開放時間為每周1至5早上8點、中午12點，各開放15分鐘，下午5點連續2小時噴水到7點。周末及國定假日則從下午3點到晚上8點，連續5小時噴水，趕走夏日炎熱。

民眾關心的水質問題，市府掛保證強調「沒問題」，指水質經過消毒、殺菌，達游泳池等級水質衛生，水則經循環再利用，不會浪費水資源，噴水加壓採緩升、緩降，周圍設有護欄，另有駐衛警協助看顧，確保安全無虞。

(中時 )