竹市停車場獲前瞻 將再造8座現代停車場

新竹市獲前瞻可行性評估千萬經費，將興建及改造8座停車場，文化局停車場也在改善計畫中。（徐養齡攝）

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新竹市停車空間的需求與日俱增，市府繼陸續推動9座停車場翻新，日前再獲前瞻可行性研究經費補助1000萬元，預計將打造8座室內外停車場，原荒廢的世博台灣館停車場，也將因應國際展演中心的建設，籌建更舒適的現代化停車場。

市府交通處統計，新竹市汽車數量從2014年的14多萬輛，密集攀升到去年的15多萬輛，顯示市民使用車輛的比例大幅提升。過去往往一到假日，停車空間一位難求，部分地下停車場年久失修，使停車成為駕駛人的噩夢。

市府為此推動停車場再生計畫，翻新9座停車場，其中府後、稅務局、北區行政大樓、東大、牛埔、頂竹圍及赤土崎等7座已完工啟用，停車場換上明亮的LED燈照明，計費則改為先進的車號辨識系統，令人耳目一新。

市府評估未來停車數量仍將上升，因此再向中央爭取經費，透過總經費200億的前瞻基礎建設計畫－城鄉計畫-改善停車問題，5月成功獲交通部公路總局核定優先補助1000萬元，接下來將積極進行8座停車場改善的可行性評估。

8座計畫改善和興建的停車場中，包含文化中心地下停車場、建國公園地下停車場、生命紀念園區第2停車場、國際展演中心停車場、南寮漁港停車場、關埔國小地下停車場、停七停車場及光復路園道五地下停車場。

市長林智堅表示，南寮漁港繼魚鱗天梯及親子沙灘完工後，吸引大批遊客造訪，市府考量漁港配合該區整體觀光營造規畫，將興建大型平面停車場，另如生命紀念園區第2停車場，將解決掃墓民眾車位不足問題。

(中時 )

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