電動自行車馬路亂入？中市府加強取締

台中市議員賴義鍠19日在總質詢表示，馬路上出現很多電動自行車，不遵守交通規則，不只變成交通亂象，也妨礙守法用路人安全。（盧金足攝）

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電動自行車不用考駕照、不用戴安全帽，速度又比自行車快，馬路上出現愈來愈多電動自行車，還常任意穿梭快車道，險象環生，市議員賴義鍠19日在總質詢出示他在馬路上拍到的違規照片，質疑沒有車牌怎麼取締？連找外籍移工宣導都不容易，被騎乘電動自行車撞到，難道要自認倒楣？市長林佳龍強調，除取締與宣導並重，市府也將進一步促請中央制定更全面性的規範。

賴義鍠今日在總質詢時，關切路上電動自行車違規情形，並建議制定相關交通規範，他也舉出很多外籍移工來台灣工作，買電動自行車當代步工具，質疑沒有車牌怎麼取締？市府連要找外籍移工宣導都不容易，有的騎電動自行車上路，如入無人之境，守法用路人被騎電動自行車違規亂闖的騎士撞到，怎麼釐清罰責？

警察局長楊源明表示，電動自行車現行規定比照一般自行車，市府依照《道路交通管制條例》，持續取締電動自行車等慢車類相關違規案件，今年1至5月告發相關違規案件約410件；去年也正式行文各分局加強取締違規，包括未兩段式左轉裁罰300元至600元，保障道路安全。

交通局長王義川指出，依現行《道路交通管理處罰條例》，電動自行車列為慢車類管制，適用相關法規；交通部2017年召開「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案會議」，研議將增電動自行車登記、領用及懸掛車牌的規定及牌照格式，進一步制定全國適用的規範。

林佳龍強調，針對新型態交通工具，市府除取締與宣導並重之外，也會促請中央針對電動自行車制定更一致、全面性的規範。

(中時 )

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