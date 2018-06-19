「必要藥品」通報機制上路 缺貨不報最高可罰30萬

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衛福部食藥署今公告294項「必要藥品清單」，藥商若發現有缺藥，必須提前6個月通報，方便食藥署啟動緊急應變措施，違反最高可開罰30萬元。食藥署指，該政策上路2年，至今僅有一家負責白血病抗癌藥的廠商違規，由於情節不算嚴重，加上是初犯，僅公布藥商名稱而未祭出罰鍰罰單。

食藥署在2016年7月11日公告「必要藥品短缺通報登錄及專案核准製造輸入辦法」規定辦法後，於同年12月6日，公告311項必要藥品清單；食藥署指，經1年多的時間，該名單有更新的必要，故在參考世衛WHO、並找專家評估國內現況後，今第二度公告新版必要藥品清單，最終清單從311項修改為294項，包括新增8項並刪除25項。

食藥署簡任技正陳可欣說，藥商若發現某藥品無法繼續製造、輸入時，必須提前6個月通報，好讓食藥署及時啟動應變措施，若是受到天災等不可預期因素影響，也必須在該因素發生後的1個月內進行通報。一旦違反規定，食藥署會先公佈藥廠或進口商名稱，累犯或情節重大者，則會依《藥事法》開罰6~30萬元。

陳可欣說，自前年首次公布清單至今，僅有一家藥商違規，該藥商因負責的白血病抗癌藥「敏伯斯登注射液1公絲／1公撮」，未依規定在供應不足時，提前6個月通報食藥署，遭食藥署開罰；由於該藥商為初犯，加上情節不算太嚴重，所以僅依法公佈廠商名稱，並未祭出罰鍰罰單，該藥品也仍列於此次新版的必要藥品清單中。

食藥署指，一旦發現缺藥，食藥署第一時間會召集專家開會，討論是否有替代藥品可用，若沒有，便會啟動專案進口或專案製造計畫，確保國人用藥權益。

(中時 )

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