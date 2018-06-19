期末考題「最想做給長輩的菜」 陽明醫學生親自下廚

2018年06月19日 14:30 旺報 李侑珊

飲食與文化課程也吸引來自史瓦帝尼的學生選修。（陽明大學提供）

陽明大學飲食與文化課程邀請在地長者替學生的料理評分。（陽明大學提供）

陽明大學本周進入為期一週的期末考，其中一門課期末考試主題是「最想做給長輩的菜」，一群醫學背景的學生親自下廚，從高齡飲食需求的背景出發，將平常學到的醫學與營養知識，實際應用到菜色設計，親自體驗高齡長者的飲食需求。

台灣65歲以上老年人口在今年正式突破總人口14%，正式邁入高齡社會 。國立陽明大學除成立高齡與健康研究中心外，各系所也積極納入高齡醫學相關課程，積極打造陽明成為高齡健康人才培育的基地，替台灣未來社會做準備。這次的期末考，是人文與社會教育中心開設的「飲食與文化：從歷史到當代生命關懷」的博雅通識課程。

為了完成期末考，參與修課的同學來自醫學系、醫工系、護理系與醫技系，30名同學都必須設身處地瞭解長者身體狀態，思考他們的飲食需求後，再親自下廚料理出適合高齡長者的料理。從瞭解需求、設計食材、採買原料、烹飪料理一氣呵成，最後由老師及同學互相討論評量成果。

開設課程的視覺文化所助理教授黃桂瑩表示，這次考試的主題是高齡飲食，所以特別注重菜單設計的合宜性、營養搭配、美味程度及理念說明，也邀請專注高齡飲食研究的專家來評分。

黃桂瑩表示，陽明大學的學生大多都是醫學背景，這些學生未來都是醫護人員，飲食是健康的基礎，希望讓這群未來的醫護人員能走出教室與課本的侷限，懂得學以致用，實際體驗高齡長者的飲食需求，未來在專業領域能更有同理心。

高齡長者的飲食應該質、量兼具，不一定要堅持少油、少鹽、少糖、多蔬果的飲食原則，這是因為高齡者老化的過程要面對狀況比較複雜，尤其是肌肉流失速度快，可以適時放鬆傳統健康概念的緊箍咒，也可以比一般人更有彈性看待體重管理，先解決目前的營養狀況，才是正確務實的做法。

這門通識課程除了讓學生動手做料理外，也帶領醫學生瞭解東西飲食文化的差異，以及人類在已知用火之後，讓食物更容易咀嚼、消化，讓人類有別於其他靈長類，演化出較小的臼齒與腸道系統等內容。

黃桂瑩說，當初會開設這個課程，主要是希望將良好的飲食文化帶入校園，思索日常飲食究竟對自己可以有哪些影響，以及個人如何透過有意識的選擇，共同打造對身體，環境以及在地農業都更為友善的飲食環境。

為因應台灣未來人口老化，目前陽明大學共有25門課與高齡醫學有關，包含護理學系、物理治療暨輔助科技學系、共同教育中心、人文與社會教育中心、神經科學研究所、藥理學研究所、牙醫系碩士班及社區健康照護研究所等，都有開設相關課程。

(旺報 )