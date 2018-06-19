台灣好變態！ 羅友志痛斥：畸形教育殺害我們子女

羅友志常時在臉書談論社會議題，引發網友共鳴。(圖/羅友志臉書)

友善列印
中時電子報

台灣連續發生情殺、分屍命案，社會案件頻傳造成民眾恐慌，資深媒體人羅友志在臉書上指出，情殺，是台灣從小情感萌芽時期的兩性教育長期怠惰，「兩性教育」在學校被畸形的教改排擠到無影無蹤，在社會教育被選舉仇恨淹沒，然後呢？「你跟我的女兒就被殺了」。

羅友志指出，台灣一再傳出分屍案，全國驚恐不已，社會底層瀰漫著「出門不一定能回家」的不安全感，卻沒有一個政府單位能站出來，連老百姓們「免於恐懼的自由」都做不到，要我們怎麼支持政府？羅友志表示，警政署跳出來「犯罪預防」，根本預防不了犯罪發生，靠死刑，根本對恫嚇兩性偏差沒有幫助。

羅友志認為，情殺，是台灣從小情感萌芽時期的兩性教育長期怠惰，我們的教育部、文化部、社會局，都有能力「犯罪預防」，可是我們的教育部搞鬥爭、文化部在曲高和寡，我們的社工天天爆人手不足，「兩性教育」在學校裏被畸形的教改排擠到無影無蹤，在社會教育被選舉仇恨淹沒，「然後呢？你跟我的女兒就被殺了，只是，『你的還是我的女兒被殺』的機率問題！」

羅友志文末提及，平行時空中，另一邊在吵北農總經理、百里侯大戰，另一邊，我們的女兒身體在流血，爸媽在流淚，「台灣，好變態…」。

(中時電子報)

文章來源：羅友志臉書

夜晚超黑？居民爆「草原自治區」崩壞現象
龍洞跳水平台2人受困 海巡隊緊急… 北市府宣布 華山大草原即日起暫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。