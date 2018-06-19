台灣好變態！ 羅友志痛斥：畸形教育殺害我們子女

2018年06月19日 14:09 中時電子報 呂承哲

台灣連續發生情殺、分屍命案，社會案件頻傳造成民眾恐慌，資深媒體人羅友志在臉書上指出，情殺，是台灣從小情感萌芽時期的兩性教育長期怠惰，「兩性教育」在學校被畸形的教改排擠到無影無蹤，在社會教育被選舉仇恨淹沒，然後呢？「你跟我的女兒就被殺了」。

羅友志指出，台灣一再傳出分屍案，全國驚恐不已，社會底層瀰漫著「出門不一定能回家」的不安全感，卻沒有一個政府單位能站出來，連老百姓們「免於恐懼的自由」都做不到，要我們怎麼支持政府？羅友志表示，警政署跳出來「犯罪預防」，根本預防不了犯罪發生，靠死刑，根本對恫嚇兩性偏差沒有幫助。

羅友志認為，情殺，是台灣從小情感萌芽時期的兩性教育長期怠惰，我們的教育部、文化部、社會局，都有能力「犯罪預防」，可是我們的教育部搞鬥爭、文化部在曲高和寡，我們的社工天天爆人手不足，「兩性教育」在學校裏被畸形的教改排擠到無影無蹤，在社會教育被選舉仇恨淹沒，「然後呢？你跟我的女兒就被殺了，只是，『你的還是我的女兒被殺』的機率問題！」

羅友志文末提及，平行時空中，另一邊在吵北農總經理、百里侯大戰，另一邊，我們的女兒身體在流血，爸媽在流淚，「台灣，好變態…」。

(中時電子報)